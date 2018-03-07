Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gomis'ten flaş sözler: 'İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim...'
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Karabük'ü 7-0 yendiği karşılaşmanın ardından Fransa'da beIN Sports'un konuğu olurken önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın Karabük'ü 7-0 yendiği karşılaşmanın ardından Fransa'da beIN Sports'un konuğu olurken önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Tribune Sports isimli programa katılan Fransız yıldız, mikrofonlara "Galatasaray'ı seçtim çünkü Marsilya ile benzer yönleri olan bir takım, öncelikle büyük bir takım, haliyle baskı olan bir yer. Bunun da ötesinde Avrupa kupası olan ve Avrupa'da hedefleri olan bir takım" diye konuştu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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MAKYAJDA ANLATTI
Tribune Sports isimli programın editörü Florent Houzot ise programın arka planını anlattı ve sezon başında Galatasaray gibi kendisini isteyen Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da yer verdi. "En başta söylemem gereken; Bafetimbi Gomis çok mutlu. Galatasaray'da oynadığı İstanbul'da yaşadığı için keyfi yerinde. Çok doğru bir karar verdiğini düşünüyor" diyen Houzot, Bafetimbi'nin makyaj sırasında anlattıklarını aktardı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Florent Houzot, şunları söyledi: Programda konuşmadı ama makyaj sırasında, 'Daha önce iyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim, Galatasaray'ı tercih etmek çok doğru bir karar olmuş' dedi. Takım arkadaşlarından ve ortamdan da çok memnun. Daha önce Galatasaray'a transferinin olmamasını ise kadere bağlıyor. Belki daha önce gelse bu şekilde bir ortam yakalayamayacağını ve başarılı olamayacağını düşünüyor."
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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