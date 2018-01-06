Gomis'e flaş talip... İstemeye geliyorlar!

Sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray’da ilk yarıda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray’ın sezon başında Swansea’den 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Gomis’e talip var. Ve bu talip Galatasaray ile masaya oturmak için İstanbul'a geliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey, Gomis’i transfer etmek için harekete geçti. Bu sabaha karşı başlayan Kapanış Ligi’nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen Meksika ekibinin yakın zamanda Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Monterrey bu transfer için 5 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Meksika ekibi yöneticileri ile sarı kırmızılılar önümüzdeki günlerde Gomis için biraraya gelecek. (Ajansspor)