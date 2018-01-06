« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Gomis'e flaş talip... İstemeye geliyorlar!
Futbol

Gomis'e flaş talip... İstemeye geliyorlar!

Sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e sürpriz teklif.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 4

Galatasaray’da ilk yarıda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 4

Galatasaray’ın sezon başında Swansea’den 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Gomis’e talip var. Ve bu talip Galatasaray ile masaya oturmak için İstanbul'a geliyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 4

Meksika Liga MX ekiplerinden Monterrey, Gomis’i transfer etmek için harekete geçti. Bu sabaha karşı başlayan Kapanış Ligi’nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen Meksika ekibinin yakın zamanda Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 4

Monterrey bu transfer için 5 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Meksika ekibi yöneticileri ile sarı kırmızılılar önümüzdeki günlerde Gomis için biraraya gelecek. (Ajansspor)

GomisGalatasarayTransfer HaberleriMeksika

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER