Gomis özür diledi, sorun çözüldü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizini çözmek üzere sarı-kırmızılılarda önemli bir zirve gerçekleşti!
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Zam talebinin reddedilmesinin ardından performansı düşen Fransız yıldız, “Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Geçen sezonki gibi çok çalışıp goller atacağım” dedi. Terim de Gomis’i A.Gücü karşısında oynatma kararı aldı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Galatasaray’da kritik Fatih Terim-Bafetimbi Gomis zirvesi önceki gün gerçekleşti. Teknik direktör Terim, zam talebinin geri çevrilmesinin ardından antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen ve son olarak TFF Süper Kupa’da kader penaltısını kaçıran Fransız futbolcuyla bir görüşme yaptı. Terim’in, “Neyin var, problemin ne?” sorusuna verdiği cevapla Gomis, hatalarını kabul ederek samimi yanıtlar verdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Gomis, Terim’e, “Kötü bir dönem geçirdim. Kafam karıştı. Üzüldüm, sıkıldım. Hatta belki de profesyonelce davranamadım. Hatalı olduğumu kabul ediyorum ve özür diliyorum. Ama şimdi kafamı topladım. Galatasaray’ı ve Türkiye’yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Size ve Galatasaray taraftarlarına eskisi gibi olduğumu göstereceğim. Yine geçen sezonki gibi ekstra idmanlar yapıp gollerimi atacağım” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Gomis ile ilgili kararını net olarak verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ekstra idmanlar yapmaya da başlayan Gomis’i yedek bırakmayacak. Fransız futbolcu Galatasaray’ın bugün Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Öte yandan Terim’in, TFF Süper Kupa’daki performansından memnun kalmadığı Feghouli’yi Ankaragücü karşısında yedek oturtup, yeni transfer Onyekuru’yu ilk 11’de oynatacağı belirtildi.