Gomis'e "Hayır" dediler! İpler kopuyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da takımın gol yükünü çeken Gomis, Sarı-Kırmızılı kulübe veda edebilir. Zam isteyen golcü futbolcunun bu talebini yönetim kabul etmedi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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G.Saray'da Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılmak üzere...
Foto: AJANSLAR
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Süper Lig'de sezonu 29 golle tamamlayan ve krallık tacını giyen Fransız forvet, ligin bitmesinin ardından kendisine Çin'den gelen astronomik teklifleri gerekçe göstererek yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan ücretine zam yapılmasını talep etmişti. G.Saray'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan ve maaşına zam isteyen Gomis'in bu talebi reddedildi.
Foto: AJANSLAR
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YÖNETİMDEN GOMİS'E RET
UEFA denetiminde olan Galatasaray yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcunun zam talebine olumsuz yanıt verdi. Gomis'in ise bu gelişme üzerine Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Çin kulüplerinin gözdesi olan yıldız oyuncu da bunun üzerine ayrılık kararı aldı Gomıs'e Çin Süper Lig'inden bir takımın senelik 10 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ve bu teklifin yıldız futbolcunun kafasını karıştırdığı öne sürüldü. Gomis'in menajerinin de ayrılık kararında etkili olduğu konuşuluyor.
Foto: AJANSLAR
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CİMBOM 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray ise Gomis için 10 milyon Euro teklif edilmesi halinde transfere izin verecek. Sarı-Kırmızılılar Bafetimbi Gomis'ten gelecek parayı transferlerde kaynak olarak kullanmayı hedefliyor. (TAKVİM)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Ligin son şampiyonu Galatasaray'da gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri izlemek için videoya tıklayınız...