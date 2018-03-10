Gomis için flaş açıklama! 4 sene daha...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ı bu sezon futbolu ve golleriyle sırtlayan tecrübeli futbolcu için flaş bir açıklama geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy, sarı kırmızılı taraftarların gözbebeği için çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Çin kulüplerinin gözdesi konumundaki Gomis için Sabah gazetesine konuşan Mendy, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gerek ardı ardına attığı goller, gerekse verdiği 'Metin Oktay selamı' ile Galatasaray taraftarının gözbebeği haline gelen Bafetimbi Gomis, performansıyla parmak ısırtıyor. Bursaspor maçında hat-trick yaptıktan hemen bir hafta sonra Karabük'te de 4 kez ağları havalandırarak sezonun bitimine 10 hafta kala kariyer rekoru kıran Fransız golcü, lig ve kupada toplam 27 gole ulaştı. Ligde gol krallığı yarışında açık ara önde giden Gomis'in durumunu, menajeri Patrick Mendy değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Bafe (Gomis) harika bir sezon geçiriyor'' diyerek sözlerine başlayan Mendy, "Yeni hocası Fatih Terim'in hücum futbolunu seven sistemine uyum sağlaması zor olmadı. Elbette bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekiyor ama Bafe sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumda. Şampiyon olmayı herkesten çok istiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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32 yaşında olan oyuncusunun fiziksel durumunu da değerlendiren Gomis'in menajeri, "Bafe iyi bir profesyonel. Kendisine çok iyi bakıyor ve ekstra çalışma yapmaktan asla kaçmıyor. 35-36 yaşına kadar yani 3-4 sene daha bu seviyede oynamaya devam edeceğini düşünüyorum'' görüşünü paylaştı. Galatasaray Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis, yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FIFA, resmi internet sitesinde paylaştığı haftalık raporda Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e de yer verdi. Yıldız futbolcunun performansından övgüyle bahseden FIFA, Gomis'in son 4 maçta 9 gol attığını ön plana çıkararak, "Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Jardel'in elinden aldı. Alex'i geçip Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olabilmek içinse 5 gol daha atmak zorunda" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, attığı gollerle özellikle Çin kulüplerinin dikkatini çeken Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in değerini açıklamıştı. Başkan Cengiz, oyuncusunun sürekli performansını artırdığına dikkat çekerek, "Gomis 30 milyon Euro'dan fazla eder. Rodrigues için de 1 ay önce girişim oldu. Nabız yokladılar, 30 milyon Euro istedim" ifadesini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte, Gomis'in Türkiye'deki rekorları... Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala resmi maçlarda toplam 27 gole ulaşarak, Lyon'daki 25 gollü sezon rekorunu kırmayı başardı. Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakaladı. Galatasaray ile ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu ve 24 maçta 22 gole ulaşan Mario Jardel'i solladı. Son 4 sezonda Süper Lig'de üst üste 2 hafta üç ve üzeri gol atan lki isim oldu. Karabükspor karşısında 5. dakikada attığı golle Gomis, bu sezon Galatasaray'ın en erken golüne imza koydu. (Sabah)