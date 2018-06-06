Gomis için dev takas teklifi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu sezon Galatasaray'ın gol yükünü çeken ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Bafetimbi Gomis'e teklif var.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Yıldız futbolcu için yıllık 2.8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ve bir oyuncu takas teklifi geldiği iddia edildi.
Foto: AJANSLAR
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Fransız yıldızı geri isteyen Marsilya G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bafetimbi Gomis'e yıllık 2.8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Marsilya, sarı-kırmızılı kulübe ise Mitroglou'yu vermeye hazır.
Foto: AJANSLAR
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Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan beklediğini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile görüşmesine karşın önceliğini Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Gomis'e verdi.
Foto: AJANSLAR
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ZUBİZARRETA İLE BİR ARAYA GELDİLER
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, geçen sezon teknik direktör Rudi Garcia'nın takımda kalmasını istemesine rağmen kendisini takımdan gönderen Sportif Direktör Andoni Zubizarreta ile görüşmesi gündem oldu. Ünlü spor adamı, "Seni yeniden aramızda görmeyi çok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni önerisini iletti.
Foto: AJANSLAR
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İLK TEKLİFİNE BÜYÜK BİR ZAM YAPTI
Zubizarreta 'nın Gomis'e geçen sezon teklif ettiği yıllık 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık teklifi bu yıl 2.8 milyon euro'ya çıkardığı bu rakamın Gomis'in geçen sezon kalmak için istediği 2 milyon euro'nun çok çok üstünde olduğu belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Zubizarreta'nın Gomis'i almak için G.Saray'a da 30 yaşındaki Mitroglou'nu 2 yıl kiralık olarak vermeye hazır olduğunu bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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BENDEN iYi DEĞiL
Gomis, Marsilya'nın Mitroglou'yu tercih etmesinin ardından Yunan forvetle ilgili konuşmuştu. Fransız SFR Sport'a demeç veren Gomis, "Açıkçası Mitroglou'dan aşağı kalır yanım yok. Marsilya, benim yerime benden daha yüksek bir ücrete Mitroglou'yu aldı. Benden daha iyi bir oyuncu olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Foto: AJANSLAR
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30 yaşındaki Yunan yıldız Mitroglou, Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Fulham, Benfica ve Marsilya formaları giydi. Kariyeri boyunca 427 maçta oynadı, 219 gol atıp, 36 da asist yaptı.
Foto: AJANSLAR
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Bafetimbi Gomis, imza parasıyla birlikte Galatasaray'a geçen sezon 5 milyon Euro'ya mal oldu. Buna karşılık Marsilya ise Gomis'in yerine aldığı Mitroglou'na 15 milyon Euro ödedi. Ancak Yunan oyuncu, beklentilerin altında kaldı ve selefinin çok gerisinde kaldı.
Foto: AJANSLAR
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B PLANI BAS DOST
G.Saray yönetimi, Bafetimbi Gomis'i bırakmak istemiyor ama gitme ihtimalini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyor. Sarı-kırmızılıların Sporting'de forma giyen Bas Dost ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sporting ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, 49 maçta attığı 34 gol ve 7 asist ile müthiş bir sezon geçirdi. (Fotomaç)