Gomis için bakın neler dedi! Albayrak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile çok yüksek ücret talep etmesinden dolayı yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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İşte o açıklamalar...
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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, Gomis'in kendilerinden yıllık 3 milyon 300 bin avro aldığını belirterek, "Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul’daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." diye konuştu.
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Fransız futbolcuyu kadrolarında tutmak istediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti: "Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin avro alan bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.' dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin avro olan ücretinin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. Ya da sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon avro alıyor. Biz bu paraları veremezdik."
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Abdurrahim Albayrak, forvet transferi yapamamalarıyla ilgili, "Biz kazaya kurban gittik. Son gün yapıyorduk, bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuyu alıyorduk. Çin kulübüne faks çektik. 'Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız.' dediler. Yanlış bir imza atsak ve karşınıza 25 milyon avro zararla çıkıp konuşabilir miyiz? Son gün Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçtan sonra çıkan olayları yatıştırmak için sahaya girmesi konusunda ise "O anda sahaya girmek mecburiyetindeydim. Raporları eline geçenler de görmüştür. Büyük harflerle gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarf ettim. Çünkü Fenerbahçe misafirimizdi. Onları en iyi şekilde korumak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.
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