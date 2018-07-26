Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gomis: Galatasaray'ın mali sıkıntısı benim değil, sizin sorununuz
Geçen yıl "parayla işim yok" diyen Gomis yönetimi şaşırttı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Sarı kırmızılı yönetim, 3 milyon 350 bin Euro’luk yıllık ücretine zam yapılmasını isteyen Bafetimbi Gomis’le krizi çözmek için harekete geçerken, Fransız yıldızın çıkışı sabırları taşırdı. Tecrübeli oyuncunun en çok da, “Kulüp zor durumda ise bu beni ilgilendirmez” sözleri hayal kırıklığı yarattı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Gomis ile sorunları çözmek isteyen Galatasaray yönetimine, Bafetimbi Gomis beklenmedik bir çıkış yaptı. Galatasaray’daki 3 milyon 350 bin Euro ücretine zam yapılmasını talep eden oyuncu bu sözleriyle sabırları taşırdı! Taraftarın sevgilisi olan ve geçen yıl “Parayla işim yok” işareti yapan Gomis, “Galatasaray’ı benim gollerim şampiyon yaptı. Bu takımda en fazla kazanan ben olmalıyım” diyerek yöneticileri şaşkına çevirdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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MALİ GERÇEKLER VE SÖZLEŞMEN VAR
İşte Gomis ile yapılan görüşmenin detayları ve Fransız yıldızın sürpriz sözleri. Zam talebi geri çevrildiği için moralsiz olan Gomis ile görüşen yöneticiler önce Galatasaray’ın mali açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini anlatıp aynen şunları söyledi: “UEFA’ya sözümüz var. Galatasaray’ın mali gerçekleri var. Senin de mukavelen var. Altında da imzan var. Kulüp zor durumda. Bizim mevcut bir yıllık harcama limitimiz var. Bunun üzerine çıkamayız, zam yapamayız. Kulüp zor durumda, bunu anla.”
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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SIKINTINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR
Ancak Bafetimbi Gomis, hem sarı kırmızılı yöneticilerin, hem de onu tanıyan tüm Galatasaraylıların belki de ağzını açık bırakacak bir karşılık verdi: “Kulüp zor durumda ise o, benim sorunum değil! Sizin sorununuz! Ben bu kadar gol attım. Galatasaray’ı şampiyon yaptım. Benim attığım gollerle Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Bu takımda en fazla parayı da ben kazanmalıyım. Ücretime artışta ısrarlıyım.”
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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BÖYLE DEVAM EDERSE İPLER KOPACAK
Galatasaray yönetimi Gomis’in ısrarlı talebine karşın taviz vermezken kriz, oyuncunun Sakarya maçına götürülmemesiyle bir boyut daha kazandı. Sarı kırmızılı yöneticiler, konuyla ilgili olarak, “Gomis geçen sezon imza parasıyla beraber 6.5 milyon Euro kazandı. Şimdi tutup zam istiyor ancak bu mümkün değil. Galatasaray’ın mali durumu ve gerçekleri ortada” ifadelerini kullandılar. Şimdi Gomis bu tavrı ve ısrarından vazgeçmezse kısa süre içerisinde kendisiyle ipler koparılacak.