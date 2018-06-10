Gomis: Galatasaray isterse giderim

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezon sona ermesine rağmen ailesiyle 3 hafta daha İstanbul’da kalan Gomis, Fransa’ya gitmeden önce “Kulübün durumunun farkındayım. G.Saray isterse giderim” dedi. Golcü oyuncu kalırsa, 27 Haziran’da çalışmalara başlayacak.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon sona ermesine rağmen ailesiyle 3 hafta daha İstanbul’da kalan Gomis, Fransa’ya gitmeden önce “Kulübün durumunun farkındayım. G.Saray isterse giderim” dedi. Golcü oyuncu kalırsa, 27 Haziran’da çalışmalara başlayacak.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray’da 21. şampiyonluğun ardından tüm futbolcular her sezon olduğu gibi farklı ülkeler ve şehirlere tatile giderken, 29 golle Spor Toto Süper Lig’in gol krallığına uzanan Bafetimbi Gomis’in sezonun sona erdiği 19 Mayıs’tan bu yana, 2 günlük Fransa seyahati dışında, 3 haftadır ailesiyle beraber İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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15 forma satın aldı
Gomis ailesi 8 Haziran Perşembe günü İstanbul’dan ayrılırken yıldız oyuncu önce kulübe uğradı, daha sonra GS Store mağazasına gitti. Burada 15 forma satın alan yıldız oyuncu stat çalışanlarına da teşekkür etti.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Son günlerde Çin’e transferi çok konuşulan Gomis önemli bir çıkışa da imza attı. Golcü oyuncu “Kulübün durumu, bazı sorunların farkındayım. Benim için değil, eğer her iki taraf için de iyi olacaksa, Galatasaray isterse giderim” dedi.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Takımdan önce gelecek
Fransız yıldızın menajeri ise geçen hafta içinden bu yana Çin kulüpleri ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Menajerinin getireceği teklife göre Gomis’in durumu belli olacak. G.Saray’da kalma ihtimaline göne Gomis, şimdiden programını yaptı.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyan Fransız yıldız, toplanma tarihi olan 1 Temmuz’dan 5 gün önce İstanbul’a gelecek. Yani Gomis yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak.