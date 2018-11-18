Gomis esti gürledi! Galatasaray, Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde Bafetimbi Gomis hakkında yaptığı, “Parasını alamadığı için maça çıkmadı. Zam istediği için gönderdik” sözlerine, Fransız yıldız cephesinden sert tepki geldi.
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Ayrıca Gomis de suskunluğunu bozdu. İşte önce menajeri Mendy'nin sonra Gomis'in o sözleri:
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“Galatasaray’da işler ters gittiğinde sürekli Gomis hakkında olumsuz konuşmalar çıkıyor. Bu doğru değil. Geçen sene 7 ay para alamadı Gomis. Hatta bazı takım arkadaşları da öyle. Ne ihtar çekti ne de parasını aldı. Çünkü o iyi bir profesyonel. Gollerini atmaya devam etti ve sonunda da çalışmasının karşılığını alıp gol kralı ve şampiyon oldu. Geçen sene Gomis iyiydi, bu sene mi kötü oldu?” ifadelerini kullandı.
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Gomis’in ayrılık sebebini de anlatan Mendy, “Sosyal medyada hep taraftarla iletişim halindeydi. Onları çok seviyordu. Peki bu ayrılık neden oldu? Çünkü onu Galatasaray satmak istedi. Gomis mutluydu. “Gomis İstanbul’a aşık. Bu şehri çok seviyor. Burada tuttuğu bir ev var ve tatil günlerinde çoğu zaman geliyor. Buraya gelmesiyle ilgili özel bir durum yok” açıklamasını yaptı.
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Öte yandan Gomis’in adı Fenerbahçe ile de anıldı. Golcü futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde haberler çıktı.
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Son günlerde Gomis’in adının Fenerbahçe ile anılmasına da tepki gösteren Mendy, “Fenerbahçe’yle veya herhangi bir takımla görüşme olacaksa bu Gomis’le değil, benimle yani menajeriyle olur. Bana da kimse transfer için gelmedi. Kimseyle görüşmedik. Gomis’in Al Hilal’de 2 senelik daha sözleşmesi var. Al Hilal satmak isterse konuşulur ancak şu anda bir şey yok” dedi.
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Galatasaray’dan ayrılan Gomis de Abdurrahim Albayrak’a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan golcü futbolcu flaş sözler söyledi. İşte o sözler:
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Gomis yaptığı açıklamada, ”Öncelikle Sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü; ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. Bunu hatırlatmak isterim."
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İkinci olarak bu Galatasaray taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlik belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü; hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin vermem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak. (Fanatik)
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Al Hilal'e transfer olan Bafe Gomis hakkında bu açıklamayı yapmıştı...