Gomis 6,5 milyon Euro'yu reddetti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Suudi Arabistan temsilcisi, Aslan’ın gol kralına yıllık 6.5 milyon Euro önerdi ancak kabul görmeyince Galatasaray Kulübü’ne resmi teklifte bulunmadı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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SUUDİ Arabistan medyası 3 gün önce önemli bir iddia ortaya atmış ve Bafetimbi Gomis için ülkenin önde gelen kulüplerinden El Hilal’ın, Galatasaray ile transfer için görüşmelere başladığını duyurmuştu. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise iddialarla ilgili olarak “Kulübe hiçbir oyuncu için gelen resmi teklif yok” demişti. Bu konunun perde arkası ise şöyle...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un çalıştırdığı El Hilal Kulübü Gomis’e gerçekten talip oldu. Suud ekibi, Fransız golcüye Gomis’e yıllık 6.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontrat teklifi yaptı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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GALATASARAY'IN HABERİ VARDI
Bekleme sürecinde El Hilal Kulübü, Gomis’in menajeri Etienne Mendy ile temaslara devam etti. Galatasaray Kulübü ise bu tekliften haberdar olsa da kararı Gomis’e bıraktı. Fransız yıldız ise El Hilal’ın servet niteliğindeki teklifine teşekkür etti ancak olumsuz yanıt verdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray’da imza parası, primleri ve garanti ücretiyle yaklaşık 5 milyon Euro maliyeti olan tecrübeli oyuncu, ısrarla El Hilal’i reddederken ve “İstanbul’da mutluyum. Ailem Türkiye’de kalmak istiyor” diye konuştu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUM
Fransız futbolcu ayrıca Suudi Arabistan ekibine “Şampiyonlar Liginde forma giymek istiyorum. Orası kendimi göstermem için büyük bir fırsat” yanıtını verdi. Görüşmelerde Bafetimbi Gomis’i ikna etmeyi başaramayan El Hilal de Galatasaray’a resmi bir teklifte bulunmadı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 33 maçta 29 kez fileleri sarsan ve gol kralı unvanını alan Gomis birçok kulübün transfer listesine girmişti. Finansal fair play konusunda UEFA ile anlaşma yapan Galatasaray’da yönetim uygun bir teklif gelirse tecrübeli golcüsünü satma opsiyonunu bir kenarda tutuyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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CİM BOM'DA CARRASSO SESLERİ
G.SARAY’ın sezon sonu takımdan ayrılan kaleci Cedric Carrasso ile yeniden sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, henüz Muslera için istediği gibi bir yedek bulamayan Cim Bom, 36 yaşındaki eldiveni gündemine aldı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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BAŞKAN CENGİZ KAMPA GELİYOR
Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz bugün takımın İsviçre’deki kampına katılacak. Burada teknik heyetle görüşecek olan Cengiz, yarın Valencia ile oynanacak hazırlık karşılaşmasını da tribünden takip edecek. Başkan Cengiz maçın ardından takımla dönecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray, Gomis'in ilk 11'de başladığı hazırlık maçında PSV'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...