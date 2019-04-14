Golün büyüsü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Medipol Başakşehir'i ağırladı. Siyah-Beyazlı ekip sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
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Bu maçın ardından yazarlarımızdan Kenan Başaran ve Güntekin Onay değerlendirmelerde bulundu.
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Kenan Başaran
Beşiktaş, Rize maçındaki gibi skor açısından şanslıydı. İlk devre Başakşehir, 2. devreyse Beşiktaş, rakibinin ezberini bozup kazandı. Çünkü şampiyonluğa oynamak başka büyük olmak başkadır.Başakşehir, maç öncesi Abdullah Avcı’nın dediklerini harfiyen uyguladı ilk devre. Yani kendisini zirveye taşıyan pas ve topa sahipliğe dayanan bir oyun planını kusursuz uyguladılar. Bir ara oran yüzde 70’e çıktı. Kısa pası seven Avcı’nın bir de sürprizi vardı: Uzun toplar. Aslında sürpriz değildi zira perşembe günkü idmanda çalışmışlardı. Nitekim gol de Mert’in uzun vuruşu, Visca’nın da 4 savunmacı arasından Robinho’ya yaptığı al da at asistiyle geldi. 3 pasta gol... Beşiktaş, iyi başlar görünse de kısa sürede ortadan ikiye bölündü. Orta alanda devasa boşluklar verirken, Medel-Caner ikilisinin oluşturduğu sol kanat, koridora döndü. Caner, birçok atakta rakibini seyretmekle yetindi. Güneş, çare olarak Caner’i sol beke, Medel’i ortaya çekmekte aradı ama hemen akabinde golü yedi soldan gelen topta!Rize maçının skorunun aldatıcı olduğu aşikârdı. Ama Ljajic’in ilk 45’te hiç inisiyatif alamaması, Burak Yılmaz’ı besleyememesi anlaşılır değild. Lens’i konuşmaya lüzum yok...
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İlk devre Başakşehir, Beşiktaş’ı çok hırpaladı. Farka koşacakken soyunma odasına 1-1 gitti. Beşiktaş, Rize’deki gibi skor açısından şanslıydı. İkinci devrenin ilk düdüğüyle birlikte rollerin değiştiğini hemen gördük. Beşiktaş Başakşehir’i geriye yasladı ve yine Gönül ile başlayan atakta Lens, maçtaki en olumlu hareketini yapıp topu Burak’a aktardı. O da müthiş vurdu. Ezberi bozulan Başakşehir, abondone oldu ve üst üste pozisyonlar vermeye başladı. Güneş, sakatlanan Medel’in yerine Kagawa’yı alması da dikkate değerdi. Fizik yerine oyun zekâsına yatırım yaptı böylece. Abdullah Avcı ise Arda-Ba kozlarını sahaya sürürken oyunu da enlemesinine genişleterek, Beşiktaş savunmasında boşluklar aradı.
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İŞİN SIRRI TOPLA OYNAMAKTI
Maçın sırrı topa sahiplikte yatıyordu. İlk devre Başakşehir, topu göstermedi ve oyunda üstünlük kurdu. Ama sadece 1 gol atması handikaptı. İkinci devre, bazı kısımlar hariç topa daha çok hükmeden Beşiktaş’tı ve o bölümde de galibiyet golünü buldu. Yine maçın sonlarında sakin kalması, topu saklaması da skoru korumasında büyük etkendi. Siyah beyazlılar ikinci devre ayrıca mücadele gücünü de artırdı.Gökhan Gönül iki goldeki katkısı ve kritik müdahaleleri; Atiba kırılma anına imzası ve yine olağanüstü mücadelesiyle, Burak Yılmaz da artık tescillenen müthiş son vuruculuğuyla galibiyetin mimarlarındandı. Beşiktaş, hem ligin en iyi takımını hem de kibiri yendi. Şampiyonlar Ligi iddiası derbi sonucuna göre şekillenecek.
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GÜLE GÜLE CAN BARTU
Canlı izlediğim müthiş kariyerli oyuncular oldu. Ama çok azı ‘efsane’ duygusu yarattı. Hiç izlemediğim halde dilden dile anlatılagelen çok efsanem vardır. İşte Baba Hakkı’sı, Metin Oktay’ı, Lefter’i... Ve Can Bartu... Gazetecilerin bile amigolaştığı bir çağda o FB TV’de F.Bahçe’yi en acımasızca eleştirirken, ezeli rakiplerine de sıklıkla saygı duruşunda bulundu. Efsanelik böyle bir şey... Güle güle...Maçın adamı: Gökhan Gönül.
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Güntekin Onay
Siyah beyazlılar, ikinci yarıda çok üstün oynadı... Başakşehir , ligin en organize takımı. Sahayı çok iyi parselleyen, oyunun her anını top rakipteyken ve ayağındayken planlı oynayan, son derece oturmuş bir takım. Üstüne yetenekli ve deneyimli oyuncuları var. Yedek kulübesi ligimizin tartışmasız en zengini. Sadece 13 gol yiyen ve ligde yenilgiyi unutmuş bir ekip. Beşiktaş, bu Başakşehir’e karşı önde baskıyla başladı ancak ilk 15 dakikanın ardından konuk takım önce dengeyi sağladı, ardından üstünlüğü ele geçirdi.
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MEDEL ÖNLEMi ÇARE OLMADI
Şenol Hoca, Caner’in savunma zafiyetini göz önünde bulundurarak Visca tehlikesine karşın Medel’i savunmanın solunda başlattı. Şilili futbolcu ilk bölümde ikili mücadeleleri kazansa da ilerleyen dakikalarda gereken desteği alamadığı için zaman zaman sorun yaşadı. Başakşehir de Beşiktaş’ın hücum organizatörü Adem Ljajic’e hiç alan ve zaman vermeyerek siyah beyazlıların ataklarını pasifize etti. Robinho’nun golü öncesi üst üste pozisyonlar veren Beşiktaş, 5’e 2 üstün olduğu bir pozisyonda kalesinde golü gördü. Bu gole şiddetli reaksiyon veren ev sahibi ekip devrenin son bölümünde kurduğu baskının sonucunda beraberlik golünü Atiba ile buldu. Başakşehir’in en zayıf noktası duran top savunması. Özellikle de Epureanu yokken.
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GOL, ‘GELiYORUM’ DiYORDU
Golün büyüsü vardır. Soyunma odasına 1-1 gitmiş olmanın verdiği moral ve özgüven ile başlayan Beşiktaş, Başakşehir’i baskı altına aldı. Şenol Hoca akılcı bir hamleyle Adem Ljajic’i sola çekerek kalabalığın içinden aldı ve etkin olmasını sağladı. Beşiktaş’ın yoğun baskısı ile ‘geliyorum’ diyen gol Burak’ın müthiş vuruşuyla siyah beyazlıları öne geçirdi. Beşiktaş 2-1’den sonra da baskıyı ve baskın oyununu sürdürdü. Özellikle 70’inci dakikaya kadar Başakşehir’i kalesine yaklaştırmadı. Yoğun mücadele, tempo ve taktiksel savaşın kazananı ilk yarının son 10 dakikası ve 2’nci devrenin tamamındaki oyunuyla Beşiktaş oldu.
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ATIBA SÜPERMEN GiBiYDi
Beşiktaş’ta başta Atiba olmak üzere Gökhan Gönül, oyunda kaldığı süre içinde Medel ve Burak iyi bir futbol sergilediler. Dorukhan, Vida ve Mirin de görevlerini yaptılar. Ancak Kanadalı futbolcu inanılmaz bir efor ile ve sorumluluk duygusuyla sahanın en iyisiydi.Maçın adamı: Atiba.