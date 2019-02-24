Golden sonra yere yığıldı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü, BB Erzurumspor'un 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi. Golün ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan bir anda kendini yerde buldu.
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İşte detaylar...
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İki takım da üç puana su gibi muhtaçtı. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ve Erzurumspor için alınacak bir 3 puan adeta altın değerindeydi.
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Karşılaşmanın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken iki takım da üç puanı getirecek golü kovalıyordu.
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Beklenilen gol Başkent ekibinde geldi. Orgill, 90+3'te üç puanı getiren golü kaydederken yaşanılan sevinç de bir anda yerini korkuya bıraktı.
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Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, gol sevincinde burnuna darbe alarak bir anda kendini yere bıraktı. Kaplan'a buz tedavisi uygulandı ve ciddi bir sıkıntısının olmadığı öğrenildi.
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Ankaragücü takımı maçtan sonra galibiyet sevincini böyle yaşadı.
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Mustafa Kaplan yere yığıldığı anı şöyle anlattı: “Topun filelere gittiğini gördüm ve sonra Sacko’nun dirseği yüzüme geldi. Sonrasında başımın dönmesiyle birlikte kendimi yere bıraktım. Biraz dakikalara oynamış gibi görünebilir bu durum ama başımın dönmesiyle kendimi yerde buldum” ifadelerinde bulundu.
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KE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek" dedi.
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, karşılaşma öncesi iki taraftarın centilmenlik örneği göstererek takımları el ele tribünlere çağırmasının mutluluk verdiğini ifade etti. Kaplan, “Maça iyi hazırlandık. 3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek. Saha içerisinde ve saha dışına oyuncularımın birbirleriyle kenetlenmesi beni memnun ediyor. Şutu deneyen, golü kovalayan, maçın son dakikasına kadar maçı bırakmayan bir oyuncu grubum vardı hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.
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Yeni gelen oyuncuları kazanmanın öneminden bahseden Kaplan, “Oyuncularımın adaptasyon sürecinde, geçmişteki maçları izledik, koşu mesafelerine baktık. Antrenman metotlarında değişiklik gösterdik. Şuta dayalı ve merkezden atak yapabilen bir oyuncu grubu oluşturduk. Bu takımın içine daha Oscar Scarlione girecek. İnanın kulüpte herkes işini iyi yapıyor. Başkanla görüşmemde, pazar günü yeneceğimizi ve Antalya’dan da 3 puanla döneceğimizi söyledim. Bunu söylerken de takımıma güvendiğim için böyle konuştum” şeklinde konuştu.
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Kaleciden büyük hata!
Arjantin Ligi'nde Racing Clup ile karşılaşan Indepentiente'de kaleci Arias, uzatma dakikalarında rakip takıma adeta gol hediye etti.