Golcü transferi bitiyor! G.Saray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı-Kırmızılılar kadroyu 2 forvetle birden takviye etmek istiyor. Gündemde çok sayıda isim var. Yönetim günlerdir listedeki oyuncuları imza aşamasına getirebilmek adına harıl harıl çalışıyor.
Foto: AJANSLAR
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Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir konuma gelebilmek için Avrupa çapında kaliteli forvetleri takviye etmek isteyen Cim Bom’da; öne çıkan 3 isim dikkat çekiyor: Marsilya’dan Mitroglou, Porto’dan Aboubakar ve Quanjian’dan, “Şimdilik olmuyor” denilen Modeste. Galatasaray’da öncelik tanınan bu isimlerdeki son durum şöyle:
Foto: AJANSLAR
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Mitroglou çıkarması
Marsilya’nın geçen sezon Gomis’in yerine aldığı ancak aradığını bulamadığı Yunan golcü Mitroglou, Galatasaray’ın radarında.
Foto: AJANSLAR
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Sarı-Kırmızılılar, Fransa’ya temsilci yollayarak, tecrübeli futbolcunun kiralanması için teklifte bulunacak. Bu sezon takımında yedek kalan 30 yaşındaki forvetin, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 garantisiyle ikna edilmesi planlanıyor. Marsilya da kiralık teklifini kabul ederse, bu transferin mutlu sona tamamlanması olası görünüyor. Galatasaray daha önceki transfer dönemlerinde de Mitroglou ile görüşmeler yapmıştı.
Foto: AJANSLAR
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Aboubakar yoklaması
Transferde artık imkansızı zorlayan Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri de Aboubakar. Beşiktaş’ın eski golcüsü, Sarı- Kırmızılılar’ın kiralamayı düşündüğü en pahalı oyuncu konumunda. Porto’nun, 3.5 milyon Euro civarında kiralama bedeli talep ettiği, oyuncunun da bu civarda bir yıllık ücret istediği iddia ediliyor. Portekiz medyasına göre bu transfer teması olumlu sonuçlanabilir.
Foto: AJANSLAR
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Ancak Portekiz temsilcisi, transferin son gününde böylesine önemli bir ismi kaybetmek istemeyebilir. Galatasaray Yönetimi yine de limitleri zorlamaya çalışacak.
Foto: AJANSLAR
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Her şeye rağmen Modeste
Bir sürpriz de Çin'den var. Alanyaspor maçı sonrası hem Abdurrahim Albayrak hem de Fatih Terim’in, “Şimdilik olmuyor” dediği Modeste için bir girişim daha yapıldığı öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Sarı- Kırmızılılar’ın tek beklentisi, Fransız forvetin, kulübü Quanjian’la arasındaki bonservis sorununu çözmesi. FIFA ile davalık olmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, hukuki sürecin kulüp aleyhinde olmayacağına kanaat getirirse, Modeste’ye imza attırmayı planlıyor. Hatta bu transferin şimdi gerçekleşmese bile Ocak ayında bitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Foto: AJANSLAR
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OUMAR NİASSE
Senegalli Galatasaray’ı çok istese de, Everton sürekli zorluk çıkarıyor. Daha önce Sarı-Kırmızılı kulüpten istenen yüksek kiralama bedeli, şimdi yerini bonservis pazarlığına bıraktı. Cim Bom kiralama formülü için bastırıyor.
Foto: AJANSLAR
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ALEXANDRE PATO
Bir sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray’ın gündemine düştü. Çin’de gollerini atmaya devam ediyor ve ayrılması zor görünüyor. Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak, ancak Quanjian’ın bırakması zor görünüyor.
Foto: AJANSLAR
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STEFANO OKAKA
Gittiği takımlarda bir türlü dikiş tuttaramayan Okaka, transferi en mümkün görünen isimlerden biri. Watford’un göndermeye sıcak baktığı İtalyan golcü fiziğiyle öne çıksa da, son yıllarda performansı düşük seyrediyor.
Foto: AJANSLAR
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MAME DİOUF
Ndiaye döndükten sonra menacerlerin Stoke City kadrosundan Galatasaray’a önerdiği bir diğer isim Mame Diouf oldu. Eğer gündemde öne çıkan isimlerden olumlu sonuç gelmezse, Sarı-Kırmızılılar Senegalli golcüyü kiralayabilir.
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Cimbom D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. Kura çekimini izlemek için videoya tıklayınız...