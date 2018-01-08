Göksel Gümüşdağ resmen açıkladı! Arda Turan...

Arda Turan adım adım Başakşehir yolunda... Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.
Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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Arda Turan adım adım Başakşehir yolunda... Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.
Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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Gümüşdağ, yapılan görüşmeler sonucunda hem Bartomeu hem de Arda ile her konuda anlaşma sağladı. Barcelona Yönetim Kurulu bugün Arda Turan’ın sezon sonuna dek Başakşehir’e kiralanması ile ilgili kararı imzalayacak ve ardından resmi imzalar atılarak transfer kesinleşecek. Transferi yüzde 99 biten milli futbolcu, yarın ya da perşembe günü Başakşehir’in kampına katılacak.
Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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ARDA’NIN İSTEMESİ ÖNEMLİ
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, konu ile ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bütün amacımız Arda Turan’ın o güzel futbolunu yeniden ortaya koyabilmesi ve yeniden milli takıma yükselebilmesi. Arda, bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir oyuncu."
Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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"Onun yeniden futbol dünyasının yıldızı olmasını yürekten istiyoruz. Bizim onu istediğimiz kadar, onun da bizi istemesi önemliydi. Bundan dolayı Arda ile konuşmaya karar verdik ve kendisiyle son derece yararlı bir görüşme yaptık. Arda, yeniden dünya yıldızı olmaya geliyor.”
Haber: Koray DURKAL / Foto: İHA
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?” sorusu üzerine çarpıcı ifadeler kullandı. Başakşehir’e bugüne dek çok sayıda önemli futbolcunun geldiğini ve hepsinin de başarılı olduğunu belirten Avcı, “Aile ortamının olduğu bir yerde Arda’nın da iyi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer gelirse sistemimizin önemli parçalarından biri olur” dedi.