Gökhan Gönül'e rakip geliyor... Beşiktaş'tan bakın kim gidiyor!
Vida transferiyle gövde gösterisi yapan Beşiktaş'tan bir isim ayrılırken, Gökhan Gönül'e alternatif olarak da yeni bir oyuncu gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi... Sezonun ikinci yarısına daha güçlü girmek isteyen ve ilk hedefi Bayern Münih'i elemek olan siyah beyazlılar, Vida transferiyle ilk hamleyi gerçekleştirdi... Ancak, takıma bir takviye daha olacak ve bir isim ile de yollar ayrılacak. İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-beyazlılarda gözler Ocak ayı transferlerine çevrilirken, Şenol Güneş'in ilk olarak sağ bek istediği öğrenildi. Şenol Güneş'in çok beğendiği Dodo, Shakhtar'a gidince; rota Mayke'ye çevrildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Palmeiras'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın hem Palmeiras hem de bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro'ya devre arasında bir teklif yapması bekleniyor. Bu oyuncu, Gökhan Gönül'e alternatif olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu arada Beşiktaşlı oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Dusko Tosic'e, İngiliz temsilcisi Tottenham'ın yanısıra Alman ekibi Hamburg'tan ciddi teklif var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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32 yaşındaki Sırp oyuncuya Hamburg'dan menajerler aracılığıyla 2,5 milyon Euro'luk bir teklif yapıldığı, ancak Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Güneş ile görüştükten sonra bu teklifi reddettiği belirtildi. Ancak, Tosic'in Vida'nın gelişiyle satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Fotomaç)