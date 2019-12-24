'Gökhan Çıra, Fenerbahçe'ye gol attığımızda çok seviniyordu'

Galatasaray futbol akademisinden çok şey öğrendiğini dile getiren Altuğ Taş, “Galatasaray’da çok güzel anlar geçirdim. O zaman başımızda Müfit Erkasap’tı. O dönem 4 hafta altyapıda üst üste yapılan oylamalarda en iyi oyuncu olunca fair-play ödülü aldım. Fatih Terim de bu ödül sonrası beni A Takım idamına çıkardı, forma verdi. O dönem, Drogba, Sneijder ile aynı sahaya çıktım. Ardından da altyapıdan 500 bin TL bonservis ile Başakşehir’e transfer oldum. Abdullah Avcı ile çalıştım. Sonrasında Sakaryaspor’a geçtim. Sakarya’da güzel anılarım oldu. Şampiyon olup 2. Lig’e çıktık. Bandırma’da Play-Off oynama şansı yakaladım. Son olarak Bodrumspor’da mali ve yönetimsel sıkıntılar oldu. Ayrılma evresi geçirdim ve karşılıklı olarak sözleşmemi feshettim” diye konuştu.