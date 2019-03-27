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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
27 Mart 2019 - 14:04,

Gizlice görüştüler! Zidane'ın ilk büyük bombası...

Yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Real Madrid'de transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

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Zinedine Zidane emanet Real Madrid'in hedefinde dünya yıldızı yer alıyor.

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Son olarak Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football de İspanyol devinin 20 yaşındaki futbolcu için 280 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşündüğünü yazmıştı.

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Konuyla ilgili olarak İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programına konuşan gazeteci Eduardo Inda, Mbappe'nin transferi için görüşmelerin başladığını ifade etti.

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Inda, Mbappe'nin vatandaşı Zidane ile görüştüğünü söylerken yıldız ismin Real'e gitmek için PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Öte yandan Real yönetiminin Katarlı Al-Khelaifi'yi transfer konusunda ikna edebilmek için James Rodriguez ve Isco'yu takasta kullanmayı teklif edeceği öne sürüldü.

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Monaco'dan PSG'ye 180 milyon euro karşılığında transfer olan dünyaca ünlü futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2022 yazında sona eriyor.

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Mbappe'nin 1 gol kaydettiği son lig maçında, takımı PSG sahasında Marsilya'yı 3-1 yenmişti...

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