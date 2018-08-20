Gizli aşkların adamı Loris Karius! Yeni Beşiktaşlı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
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Alman file bekçisi, kısa zaman içinde yaşadığı 3 ilişki ile gündem oldu.
Foto: Instagram
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Bunlardan ilki Annelie Alpert. 2009 Miss Hamburg güzeli olan Alpert, yıldız oyuncunun Liverpool'a transferinde onun yanındaydı. Sonradan işler değişti ve ikili ayrıldı...
Foto: Instagram
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Karius Annelie'den ayrıldıktan sonra Pamela Reif ile ilişkiye başladı. Elbette bu ilişki de gizli kaldı. Ne sosyal medyada ne yazılı-görsel basında fotoğrafları çıkmasa da ikilinin ilişki yaşadığı Ada basını ve Alman basını tarafından sıkça gündeme getirildi.
Foto: Instagram
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Karius'un en çok konuşulan ilişkisi Ianthe Rose ile oldu. TV yıldızı Rose ile Karius, Londra'da alışveriş yaparken görüntülendiler. İki taraf da ilişkileri olduğunu hiçbir zaman açıklamadı. Rose, Karius'un hatalı gol yediği Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ölüm tehditleri aldığını da açıklamıştı. Beşiktaş'ın 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi, cumartesi akşam 19:30'da İstanbul'da olacak.
Foto: Instagram
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Üç güzel de sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla yüz binlerin beğenisini topluyor...