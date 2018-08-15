Giuliano'ya öfke kustular! 'Rezalet'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Benfica maçlarında performansıyla hayal kırıklığına neden olan Giuliano'ya sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Kadıköy'de bir grup Fenerbahçe taraftarı, 2 maçta kaleye sadece 1 isabetli şut çekebilen, son derece etkisiz bir performans sergileyen Brezilyalı yıldızı maçın uzatma dakikalarında protesto etti.
Fotoğraflar: Ajans
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Sosyal medyada da Giuliano'ya tepki vardı. İşte o tepkilerden bazıları...
Fotoğraflar: Ajans
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- Barış, Eljif, Berke ve Ferdi bu takımda net 11 oynar. Kötü giden Giuliano'nun yerine Ferdi'yi oynatın, u21'de çürütmeyin çocuğu.
Fotoğraflar: Ajans
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- Biz toplum olarak yabancılara gereğinden fazla anlamlar yüklüyoruz. Giuliano ve Valbuena ne yaptı bugün? İkisi de yuhalandı. Para ediliyorsa ikisi de hiç düşünülmeden satılsın. Barış oynasın. Kalede Berke oynasın. Cesur olalım biraz.
Fotoğraflar: Ajans
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- Olmuyor Giuliano, her geçen gün daha da kötüye gidiyorsun. Takımın en önemli yerinde görev yapmana rağmen resmen sahada yoksun. Kimse kusura bakmasın, bu adama 10 numarayı vermek diğer 10 numaralara hakarettir.
Fotoğraflar: Ajans
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- Giuliano'yu 5M€ verene bile sat gitsin. Gördüğüm en yeteneksiz Brezilyalı. Plajdan Brezilyalı getirsen, bundan daha yetenekli iş yapar. Mehmet Ekici tek bacakla bundan daha iyi oynar.
Fotoğraflar: Ajans
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- Ekici’nin ölüsü Giuliano’dan çok iş yapar...1-2 araya pas atar... 1-2 şut çeker... Frikik kullanır...Giuliano ne yaptı; hayalet gibi gezinip durdu...
Fotoğraflar: Ajans
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- Giuliano’nun Brezilyalı olma ihtimali benim Ronaldo olma ihtimalimden daha düşük. Bu adam kesin hastanede falan karışmış.
Fotoğraflar: Ajans
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- Getirin oradan bir penaltı Giuliano kardeşim şov yapacak. (Akşam)
Fotoğraflar: Ajans
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Kabus yine değişmedi! Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...