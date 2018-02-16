Giresunspor'da işler kötü gidince kurban kestiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto 1’inci Lig’de üst sıralar için mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren Akın Çorap Giresunspor, yarın oynanacak Denizlispor maçı öncesi kurban kesti.
DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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Spor Toto 1’inci Lig’de üst sıralar için mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren Akın Çorap Giresunspor, yarın oynanacak Denizlispor maçı öncesi kurban kesti.
DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen Giresunspor’da Cuma namazının ardından tesislerde kurban kesildi. Kurban kesiminin ardından Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, takımın başarısı için dua etti. Kurban kesiminde Başkan Mustafa Bozbağ, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, Asbaşkanlar Mehmet Kazancıoğlu ve Ercan Pamuk, Basın Sözcüsü Bahattin Kurt, teknik kadro ve futbolcular hazır bulundu. Futbolculardan Aykut Demir de kurban kesimi ve duaya elindeki Kur'an-ı Kerim ile katıldı.
DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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Kurban kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, kendileri için ligin yeni başladığını dile getirdi. Başkan Bozbağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İkinci yarı başladığından bu yana çok ciddi puan kayıpları yaşadık. Bazı maçlarda çok anormal şanssızlıklarımız vardı. Bazı karşılaşmalarda ise tam konsantre olmamıştık. Giresunspor çok iyi bir takım. Bir kötü gidişimiz vardı ve kurban kestik."
DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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"Allah kabul etsin. Duamızı ettik. İnşallah bir seri yakalarız. Bu şehir için Giresunspor çok önemli. Bu takımın kazanması kente anormal bir hava ve moral getiriyor. Ülke olarak da zor günlerden geçiyoruz. Bunları futbolcularımız ile de paylaşıyoruz. İnşallah Denizlispor maçını kazanırız. Ben oyuncularıma da söyledim, lig Giresunspor için yeni başlıyor."
DHA - İHA / Fotoğraflar: Ajanslar
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"EMNİYETTEN GİRESUNSPOR’A BAKLAVALI MORAL ZİYARETİ"
Öte yandan Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Denizlispor hazırlıklarını tesislerde sürdüren A.Ç Giresunspor’a moral ziyaretinde bulundu.Aktay, yaptığı açıklamada, "Polis teşkilatı olarak şehrimizin marka değerlerinden Giresunspor’a moral desteği vermek üzere buraya geldik. Saygı değer başkanımız, yeni gelen teknik direktörümüz Yılmaz Vural hocamız ve futbolcularımız ile bir araya geldik. Kendilerine başarılar diliyorum. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş, çotanak sevdalısı taraftarıyla, vefakar yönetimi ile sahada alın terini döken futbolcusu ile Süper Lig yolu açılacaktır" dedi.Kulüp adına nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürü Aktaş’a teşekkür ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ise şunları kaydetti:“Bu birlik beraberlik inşallah hiçbir zaman bozulmaz. Biz şehrinin en önemli markalarından biriyiz. Biz bu özlemi bitirip hep beraber başaracağız. Hiçbir şekilde ne hedefimizden ne de hayalimizden vazgeçmiş değiliz.”