Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gideceği takımı açıkladı! 'Güneş, Beşiktaş'tan ayrılırsa...'
Ünlü yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu, Şenol Güneş için de flaş bir iddiayı ortaya attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında sarı lacivertlilerle ilgili çarpıcı sözler sarfederken, Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gideceği takımını da açıkladı... İşte, Sinan Engin'in yorumları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe kazanmayı çok istedi. Fakat Fenerbahçe çok şanssızdı. Fenerbahçe tek kale top oynadı. Rakibini boğdu. Bu sözleri tüm samimiyetimle söylüyorum. Her stadyumda bu görültü var. Bunlar mazeret değil. (Aykut Kocaman'ın Vodafone Park'la ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak) Aykut Kocaman en büyük sorun; senin takımın kalitesiz. Sezon öncesi göndermek istediğin Aatif'tan bir şeyler bekliyorsun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'de sorun Aykut Kocaman değil, sorun sistem. Fenerbahçe'de sezon öncesi takım doğru kurulmadı. Kocaman, 'Persie 20 hafta oynasın yeter' dedi. Şu anda Persie yok! Fenerbahçe'deki oyuncu yürekli ve kaliteli değil. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncu sayısı az. Türkiye'de dar alanda sert futbol var. Soldado ve Negredo neden zorlanıyor? İşte sebebi. Bugün bu ligin böyle olmasının sebebi; Beşiktaş'ın Avrupa'da mücadele etmesidir. Beşiktaş yoksa 10-12 puan öndeydi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Josef - Mehmet Topal ikilisi rakibi durdurmaya endeksli. Durdurarak şampiyon olamazsın. Fakat Fenerbahçe'deki sorun sistem sorunu. Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş deplasmanında 3 gol yedi, yine 3 gol yedi. Taraftar haklıdır. Göz göze gelmeyeceksin. Mahmut Uslu taraftarlarla tartışarak hata yapmış.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş, 'Bunlar Fenerbahçeliler' derken buna bana Trabzonsporlular demez manasında. Şenol Güneş o sözleri sinir anında söylüyor. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye laf vurmuyor. Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a gidecek ve muhtemelen uzun yıllar görev alacak. Şenol Güneş Trabzonspor efsanesidir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şenol Güneş'e Trabzon'da büyük şok! Güneş ile taraftarlar arasında tartışma çıktı... İşte o anlar...