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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13 Ağustos 2019 - 16:21,

Getiremediğimiz yıldızlar

Spor Toto Süper Lig seyircileri artık dünya yıldızlarına alıştı. Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Guti, Ricardo Quaresma ve daha ismini saymadığımız nice süperstarlar, futbol kariyerine devam etmek için Türkiye'yi seçiyor.

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1

Öte yandan bazı oyuncular var ki, tüm imkanlar sunulmasına karşın transferi bir türlü gerçekleşemedi. O yıldızları sizler için derledik...

2

Alan Carvalho

3

Hatem Ben Arfa

4

Michael Ballack

5

Gabigol

6

Kaka

7

Diego Forlan

8

Ronaldinho

9

Aleksandr Kolarov

10

Martin Caceres

11

Luis Fabiano

12

Carlinhos

13

Yıldıray Baştürk

14

Klaas Jan Huntelaar

15

Obafemi Martins

16

John Terry

17

Djibril Cisse

18

Seydou Doumbia

19

Jose Antonio Reyes

20

Adrian Mutu

21

Ömer Toprak

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