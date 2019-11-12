Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Gerçekler neden gizleniyor anlamıyorum, Schumacher...'
Geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in eski menajerinden flaş bir açıklama geldi.
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Geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane piyotu Michael Schumacher'in eski menajerinden flaş bir açıklama geldi.
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Michael Schumacher'in sporculuk yaşamına dair arşiv görüntüleri...
29 Aralık 2013'te Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazasının ardından bitkisel hayata giren ve ailesi tarafından sağlık durumuyla ilgili bilgiler gizlenen Alman pilotun eski menajeri Willie Weber, Schumacher'in eşi Corinna'ya tepki gösterdi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, 20 yıl boyunca efsane pilotun menajerliğini yapan ve en yakın arkadaşlarından biri olan Weber, Schumacher'in eşi Corinna'ya sert eleştirilerde bulundu.
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Willie Weber, kahreden kazanın ardından defalarca Michael’ı ziyaret etmek isteğini Corinna'ya defalarca ilettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını açıkladı.
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Weber, Michael'i her ziyaret etmek istediğinde Corinna tarafından bilerek engellendiğini vurgulayarak, “Beni Michael'ın yanında istemedi çünkü gerçekleri hemen anlayacağımı biliyordu ve bu gerçekleri anlatacağımdan korktu” dedi.
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'Tek istediğim Michael'ın sağlık durumunu öğrenmek. Yanında olmak, elini sıkmak yüzüne dokunmak istiyorum. Ancak arkadaşımın yanında olmak istemem yasaklanıyor. Bu büyük bir saygısızlık ve ilkellik"
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‘Corinna'nın tutumu anlamsız'
"Michael'ı seven milyonlarca insan ve ve bu insanlar onun durumu bilmek istiyor. Corinna'nın Michael'ın sağlık durumuyla ilgili gerçekleri gizleme tutumunu anlamıyorum."
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‘Bir gün yine ayaklarının üzerinde’
Eski menajer sözlerini şöyle tamamladı: “Bir gün ayaklarının üzerinde onu göreceğimi umut ediyorum. Ve ben de Schumacher’i bir kez daha kucaklayabileceğim”.
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'Yoksa delireceğim'
Willi Weber daha önce yaptığı açıklamada, uzun süredir Michael Schumacher için yas tuttuğunu belirterek, "Artık bundan vazgeçtim. Yas tutmayı bıraktım. Yoksa delireceğim." ifadelerini kullanmıştı.
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Willie Weber, Formula 1'de 7 şampiyonluğunun yanı sıra bir çok rekora imza atan Alman pilotun bu başarılarına en yakından tanıklık eden isimlerden birisiydi.
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Michael Schumacher'in sporculuk kariyerinden arşiv görüntülerini izliyoruz...