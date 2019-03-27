Gerçek ortaya çıktı! Schumi meğer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yedi kez F1 şampiyonuluğu kazanan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız Alpleri'nde ailesiyle yaptığı tatilde kayak yaparken başını kayalara çarpmasının ardından bitkisel hayata girmişti.
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Yaşanan bu feci durumda yeni bir iddia ortaya atıldı. Schumacher'de ölümcül doktor hatası dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Harburg'daki Asklepios Kliniği'nde spinal ve beyin cerrahisi müdürü Dr Goetz, Schumi'nin pistteki kafa travmalarından sonra kış sporları konusunda uyarılması, hatta yasaklanması gerektiğini söyledi.
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Efsane pilotun geçirdiği kaza öncesinde omurilik sıkıntısı çektiği ortaya çıktı. Schumacher 1991'de F1'deki ilk yılında pist sınırına çarptı ve böylece servikalde (omurga) bir kırılma meydana geldi.
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Dr Goetz, pistte kafaya aldıkları darbelerin de önemli olduğu bildirilirken bu tarz sakatlık yaşayan kişilerin tehlikeli sporlardan uzak durması gerektiğini de bildirdi.
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Schumacher için doktorların gerektiği gibi bu şekilde araya girip uyarıda bulunmadıkları, kayak pistinde kendisini fiziksel olarak zayıf bıraktıkları belirtildi.
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Başarılı pilotun, tehlikeli sporlarda olmaması gerektiğinin kendisine tavsiye edilip edilmediği konusunda belirsizlik mevcut olduğu iddia edildi. Bu yüzden dış basında haberler ‘Ölümcül doktor hatası ortaya çıktı’ başlığıyla çıktı.
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Schumacher'ın avukatı Felix Damm, iki yıl önce şampiyon sürücünün "yürüyemeyeceğini" Hamburg mahkemesine doğrulamıştı.
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Schumacher'in Benetton ve Ferrari'deki başarısına yardımcı olan ve İsviçre'deki eski şampiyonu ziyaret eden Ross Brawn, Schumacher'ın durumunu gizli tutma konusundaki kararları doğru bulduğunu söyledi.