Gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'ın Ebru Şallı'ya attığı mesajlar sahteymiş

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'ın Ebru Şallı'ya attığı mesajlar sahteymiş
Ebru Şallı, Kısmetse Olur Evi'nden Cansel Çördük ve fitness eğitmeni Elif Güngör'e DM'den Arda Turan adına atılan mesajlar sahte çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
“Instagram'dan mesaj attı” diyenlerin başka bir uygulama kullanarak kendilerine mesaj attığı ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'la ayrıldığı dönemde Ebru Şallı, Kısmetse Olur Evi'nden Cansel Çördük ve fitness eğitmeni Elif Güngör'ün 'Arda bana mesaj attı' demesi de akıllara 'Bu uygulamayı mı kullandılar?' sorusunu getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Pek çok sosyal medya fenomeni ve ünlü kişilerin uygulamayla kendilerine Instagram'dan DM attığı ortaya çıktı. Kısa süre öncesine kadar birçok isim Arda Turan'ın kendisiyle iletişim kurduğunu iddia ederek gündeme gelmeyi başarıyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Popüler figürlerle iletişim halinde olduğunu söyleyen bu hesap sahiplerinin Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen bir program sayesinde kendilerine, ünlü isimlerin adını kullanarak mesaj yazdıkları ve bunu bazı programlar sayesinde gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Böylelikle çapkınlıkla suçlanan Arda Turan'ın da o mesajları göndermeme ihtimali güçlendi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Akıllı telefonlar için oluşturulan bir programla Instagram'dan sahte DM konuşması yapmak mümkün. Telefonuna yüklenen uygulama açılınca, menüden en alttaki Yeni Mesaj butonuna basılıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Akıllı telefonlar için oluşturulan bir programla Instagram'dan sahte DM konuşması yapmak mümkün. Telefonuna yüklenen uygulama açılınca, menüden en alttaki Yeni Mesaj butonuna basılıyor. Daha sonra sahte DM oluşturulacak kişinin profil bilgilerini (kullanıcı adı, profil resmi) ayarlayarak kaydet seçeneği tuşlanıyor. Ardından konuşma ekranına giriliyor ve direkt mesaj yazma kutusundan mesaj yazılıyor. Mesaj gönderen taraf olmak isteyenler, gönder butonunun yanında bulunan okun yeşil olmasına dikkat ediyor. (Güneş)
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Dirk Kuyt, Liverpool - Manchester City eşleşmesini değerlendirdi! İzlemek için videoya tıklayınız...