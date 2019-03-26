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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
26 Mart 2019 - 12:25,

Georgina Rodriguez'in bu paylaşımı olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in paylaşımı tartışma yarattı.

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Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in Madrid Hayvanat Bahçesi'nde çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı.

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En az Ronaldo kadar ünlü olan Georgina Rodriguez çocukları da alıp Madrid'deki hayvanat bahçesinin yolunu tuttu.

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Ancak Georgina Rodriguez paylaşımlarında konum olarak Torino'yu işaretledi. İspanyol basını bu duruma dikkat çekti ve fotoğraflardaki hayvanat bahçesinin Madrid'de olduğun yazdı.

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Çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Rodriguez, Instagram'dan birçok paylaşım yaptı.

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Bu paylaşımlardan biri ortalığı karıştırdı.

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Georgina Rodriguez'in bir fotoğrafta yasak alanı geçip zebra ve zürafaların yaşam alanına girdiği ve burada fotoğraf çektirdiği görüldü.

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Georgina'nın yasak alana girmesine kimin izin verdiği İspanya ve İtalya'da tartışma konusu oldu.

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Mediaset programında Georgina'nın selfie için çitleri atlayarak geçtiği iddia edildi.

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Daha sonra bir hikaye paylaşımı yapan Georgina Rodriguez, Madrid Hayvanat Bahçesi yetkililerini çiti geçmesiyle ilgili durumu basına sızdırdıkları için suçladı.

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Georgina bir daha asla Madrid Hayvanat Bahçesi'ne gelmeyeceğini yazdı.

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Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid karşısında yaptığı hat-trick...

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