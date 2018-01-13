George Best olacaktı, taksi şoförü oldu

Ajax'ın altyapısında uzun süre futbol oynayan Sonny Pike, bir zamanlar geleceğin en büyük yıldızı olarak gösteriliyordu.
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Pike bu yeteneği sayesinde haklı bir ün elde etti. Ancak genç yaşta gelen bu şöhret, onun için hiç iyi olmadı.
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Zamanla televizyon programlarına çıkmaya başlayan İngiliz genç yetenek, idolünün Paul Gascoigne olduğunu söylüyordu.
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Önemli futbol dergilerinin kapağında yer alan çocuk yaştaki Pike'ın şöhreti artık ülke dışına da taşmaya başlamıştı. Ancak Pike, bu şöhreti kaldıramadı.
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Futbola 5 yaşında başladığını söyleyen Pike, The Sun'a verdiği röportajda futbola aşık olmasının temelinde 1990 Dünya Kupası'nda Paul Gascoigne'in sergilediği performansın olduğunu söyledi.
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"Hedefim İngiltere'yle Dünya Kupası kazanmaktı." diyen Pike, daha sonra kendisini Norwich, Ipswich, Manchester United, Tottenham ve Blackburn gibi kulüplerin istediğini kaydetti.
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Sonraları Diego Armando Maradona ve George Best ile kıyaslanmaya başladığını aktaran Pike, bunun da üstündeki baskıyı büyük oranda arttırdığını söyledi.
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12 yaşında Ajax'tan davet alan İngiliz futbolcu, Jari Litmanen, De Boer kardeşler, Kanu, Dennis Bergkamp ve Frank Rijkaard gibi efsanelerle çalışma fırsatı buldu.
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2000 yılında ise ebeveynlerinin boşanmasıyla büyük bir şok geçiren Pike, sonrasında ise kariyerine birkaç kulüpte daha devam etti ve futbolu genç yaşta bıraktı. (Fanatik)
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Şu anda iki çocuk babası olan Sonny Pike, geçimini sağlamak içinse taksi şoförlüğü yapıyor.Genç yaşta edindiği şöhretin kendisini mental olarak çok yıprattığını söyleyen Pike, yaşadığı acı tecrübeleri okullara ve futbol kulüplerine giderek gençlere aktardığını söylüyor.