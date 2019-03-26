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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: A Spor
26 Mart 2019 - 20:37,

Genç kaleciden büyük çıkış! Muslera, Mert ve Volkan'ı solladı...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren kaleciler arasında, 2019 yılında en başarılı performansını sergileyen isim belli oldu. Çıktığı maçlarda takımı adına kritik kurtarışlara imza atan genç kaleci; Muslera, Mert ve Volkan gibi tecrübeli file bekçilerini geride bıraktı.

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1/20

Kalecilerin oynadıkları maç ve yedikleri gol sayısı baz alındığında, ilk sırada sürpriz bir isim yer aldı.

2/20

İşte 18 takımın kalesini koruyan kalecilerin 2019 yılındaki performansları...

2019'da oynanan tüm Süper Lig maçlarında görev alan kaleciler:

3/20

10- Boffin - Antalyaspor: 9 maç 20 gol

4/20

9- Tolgahan Acar - Sivasspor: 9 maç 16 gol

5/20

Sekizinciliği genç kaleci Altay ve tecrübeli file bekçisi Beto paylaştı.

8- Altay Bayındır - Ankaragücü: 9 maç 15 gol

6/20

8- Antonio Beto - Göztepe: 9 maç 15 gol

7/20

7- Ibrahim Sehic - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 9 maç 13 gol

8/20

Altıncılığı Haydar ve Karius paylaştı

6- Loris Karius - Beşiktaş: 9 maç 11 gol

9/20

6- Haydar Yılmaz - Alanyaspor: 9 maç 11 gol

10/20

5- Serkan Kırıntılı - Atiker Konyaspor: 9 maç 10 gol

11/20

4- Silviu Lung - Kayserispor: 9 maç 9 gol

12/20

3- Fernando Muslera - Galatasaray : 9 maç 6 gol

13/20

En başarılı ikinci eldiven ise Başakşehir ve Milli Takım'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok oldu. (5 maçta gol yemedi)

2- Mert Günok - Medipol Başakşehir: 9 maç 5 gol

14/20

2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta en az gol yiyen kaleci Gökhan Akkan oldu. (6 maçta kalesini gole kapadı.)

1- Gökhan Akkan - Çaykur Rizespor: 9 maç 5 gol

15/20

2019 yılında tüm maçlarda görev alamayan kalecilerin performansları ise şu şekilde:

Muhammed Şengezer - Bursaspor: 6 maç 9 gol

16/20

Uğurcan Çakır - Trabzonspor: 7 maç 9 gol

17/20

Fabian Farnolle - Yeni Malatyaspor: 7 maç 13 gol

18/20

Simone Scuffet - Kasımpaşa: 4 maç 12 gol

19/20

Volkan Demirel - Fenerbahçe: 8 maç 12 gol

20/20

Fatih Öztürk - Akhisarspor: 5 maç 11 gol

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