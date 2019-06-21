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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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21 Haziran 2019 - 10:00,

Gemileri yaktı! 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.

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Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyor.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerin başında gelen Edin Visca konusunda ısrarcı davranan Kanarya, artık Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir'in kararını bekliyor.

3/18BONSERVİSİ İÇİN KOLAYLIK İSTİYOR

BONSERVİSİ İÇİN KOLAYLIK İSTİYOR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Visca'yı satmayacağız" diyor. Ancak Boşnak yıldız tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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8 yıldır formasını giydiği turuncu-lacivertlilere veda etmek istediğini başkan Gümüşdağ'a ileten 29 yaşındaki futbolcunun, "Artık kariyerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum. Bu konuda kolaylık sağlanması beni mutlu edecektir" dediği belirtiliyor.

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Visca'nın bu tavrı sonrası Başakşehir'in bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

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Boşnak futbolcu, son iki sezonu asist kralı olarak tamamladı. 2017- 18'de 15, 2018-19'da da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de adından söz ettirdi.

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Geçtiğimiz sezon 13, 2017-18'de ise 9 kez rakip fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'in hücum gücüne en büyük katkıyı sağladı.

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Geçtiğimiz sezon 13, 2017-18'de ise 9 kez rakip fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'in hücum gücüne en büyük katkıyı sağladı.

9/18300 MAÇ 81 GOL 84 ASİST

300 MAÇ 81 GOL 84 ASİST

Tam 8 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, toplam 300 resmi karşılaşmaya çıktı.

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Bu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 84 de asist yaptı.

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165 gole katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir kariyerinde 20 de sarı kart gördü.

12/18SINIR 5 MİLYON EURO

SINIR 5 MİLYON EURO!

Başakşehir, 2011-12 sezonu öncesi 300 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Edin Visca için 8 milyon Euro istiyordu.

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Bu bedeli yüksek bulan Fenerbahçe, daha önce yaptığı tekliflerde 5 milyon Euro'nun üstüne çıkmıyordu.

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Medipol Başakşehir kulübü Togo'lu golcü Emmanuel Adebayor ile yolların ayrıldığını bu video ile açıkladı.

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