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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
FANATİK
20 Şubat 2019 - 16:52,

Gelişleri olay oldu... Şimdi neredeler?

Süper Lig'de forma giymiş bir çok futbolcu şimdi Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinde futbol oynuyor.

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1/45

Bazıları da futbolu bıraktı. Peki, Süper Lig'in eski futbolcuları şimdi neredeler?

Milos Krasic - Yaşı: 33 - Takımı: Boşta

2/45

Luis Nani - Yaşı 32 Orlando City

3/45

Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Madureira Esporte Clube

4/45

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 40 - Teknik direktörlük yapıyor

5/45

Engin Baytar - Yaşı: 35 - Gaziosmanpaşa

6/45

Robin Van Persie - Yaş: 35 - Feyenoord

7/45

Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Academica Coimbra

8/45

Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Fulham

9/45

Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Boşta

10/45

Cristian Baroni - Yaşı: 35 - Sao Caetano

11/45

Miroslav Stoch - Yaşı: 29 - Takımı: Slavia Prag

12/45

Allan McGregor - Yaşı: 37 - Rangers

13/45

Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

14/45

Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

15/45

Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa

16/45

Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

17/45

Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus

18/45

Reto Ziegler - Yaş: 33 - Takımı: FC Dallas

19/45

Diego Lugano - Yaşı: 38 - Takımı: Sao Paulo'da yönetici

20/45

Didier Drogba - Yaş: 40 - Takımı: Futbolu bıraktı

21/45

Jose Rodriguez - Yaşı: 24 - Takımı: Fortuna Sittard

22/45

Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam

23/45

Ersan Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Kulüpsüz

24/45

Elano - Yaşı: 37 - Kulüpsüz (Teknik direktörlük yapıyor)

25/45

Daniel Guiza - Yaşı: 38 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

26/45

Lucas Ontivero - Yaşı: 24 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)

27/45

Oscar Cardozo - Yaşı: 35 - Takımı: Club Libertad Asunción(Paraguay)

28/45

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj

29/45

Filip Holosko - Yaş: 35 - Takımı: Kulüpsüz

30/45

Dirk Kuyt - Yaşı: 38 - Feyenoord'da genç takım antrenörü

31/45

Blerim Dzemaili - Yaşı: 32 - Takımı: Bologna

32/45

Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Tractor Sazi

33/45

Didier Zokora - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı

34/45

Tuncay Şanlı - 37 yaşında - Futbolu bıraktı, yorumculuk yapıyor

35/45

Abdul Kader Keita - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

36/45

Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor

37/45

Sol Bamba - Yaşı: 34 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

38/45

Juan Pablo Pino - Yaşı: 31 - Takımı: Cucuta Deportivo

39/45

Milan Baros - Yaşı: 37 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

40/45

Paulo Henrique - Yaşı: 29 - Takımı: Boşta

41/45

Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras

42/45

Daniel Opare - Yaşı: 28 - Takımı: Royal Antwerp FC (Belçika)

43/45

Andre Santos - Yaşı: 35 - Takımı: Kulüpsüz

44/45

Bebe - Yaşı: 28 - Takımı: Rayo Vallecano

45/45

Wesley Sneijder, bir dönem İspanyol ekibi Real Madrid forması da giymişti... (VİDEO)

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