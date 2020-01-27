Geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu... Kobe Bryant'ın 13 yaşında hayatını kaybeden kızı Gianna Bryant
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında Kobe'nin 13 yaşındaki kızı Gianna 'Gigi' Bryant da bulunuyordu. Kazadan sağ çıkamayan Gianna, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyordu...
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Kobe Bryant ile birlikte 13 yaşındaki kızı Gianna 'Gigi' Bryant, genç yaşta helikopter kazasında hayatını kaybetti...
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Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
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Kobe Bryant ve kızı Gianna, NBA maçı izlemek için helikoptere binmişlerdi.
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Kobe Bryant, sık sık kızı Gianna'yı NBA maçlarına götürüyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Gianna'ya taktik anlattığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Kobe Bryant, bir talk show programında kızı için şu sözleri kullanmıştı;
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''Sokakta beni görenler keşke bir tane erkek çocuğun olsaydı da senin mirasını devam ettirseydi diyorlar. Gianna ise 'ben buradayım, ben devam ettireceğim' diyordu. Evet, gerçekten mirasımı o devam ettirecek.''
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Kobe Bryant, 4 kız babasıydı... WNBA'de başarılı olması beklenen Gianna ise henüz 13 yaşında aramızdan ayrıldı.
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Kobe Bryant'ın en küçük kızı ise henüz 7 aylıktı...
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Kobe Bryant ve Gianna Bryant'ın ölümünün ardından baba - kız basketbol oynadıkları videolar da sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.