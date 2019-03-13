Geceye damga vurdu! Ronaldo'dan olay hareket...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda harika 2 maç daha oynandı. Gecenin karşılaşmasında İtalyan devi Juventus, Atletico Madrid'i ağırlarken; İngiltere'de oynanan maçta City, Schalke 04'ü konuk etti.
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Almanya'da Veltins-Arena'da oynanan ilk maçı Manchester City, 3-2 kazanarak büyük avantaj yakalamıştı.
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Etihad Stadyumu'nda ilk 30 dakikası golsüz gecen maçta City, perdeyi Arjantinli yıldızı Agüero ile açtı.
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Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
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İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva ile 5-0'ı buldu.
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Ataklarını sürdüren City, iyice sinen rakibi karşısında 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle skoru 7-0 yaptı.
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İki müsabakadan da zaferle ayrılan City, adını çeyrek finale yazdırdı.
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Guardiola ve öğrencileri son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.
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Gecenin maçında Torino'da, Ronaldo'lu Juventus ile Griezmann'lı Atletico Madrid kozlarını paylaştı.
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Wanda Metropolitano'da oynanan ilk maçta Juve'yi 2-0'la geçen Atletico Madrid, avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmek için sahadaydı.
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Allianz Stadyumu'nda maça hızlı başlayan Juventus, ilk dakikadan itibaren Atletico Madrid kalesini baskı altına alırken, henüz 4. dakikada golü buldu; ancak Ronaldo'nun kaleci Oblak'a faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top geçerlilik kazanmadı.
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Üst üste ataklarla Atletico kalesinde gedik arayan Juventus, Godin duvarını aşmakta güçlük çekti.
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Torino temsilcisinin beklediği gol, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kafasıyla geldi. Yıldız oyuncu, dakikalar 27'yi gösterdiğinde iyi bir kafa vuruşuyla Atletico'nun savunmasını kırdı.
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Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
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Aynı istek ve hırsla ikinci yarıya başlayan Juve, yine Ronaldo'nun kafa golüyle maçı uzatmalara götürecek skoru yakaladı: 2-0.
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Müsabaka uzatmalara gidecekken Federico Bernardeschi, kendi taşıdığı topta ceza sahası içinde yerde kaldı.
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Penaltı kazanan İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'nun Oblak'ı ters köşeye yatırdığı penaltı golüyle mucizeyi gerçekleştirdi.
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2-0'ın rövanşından Simeone'nin Atletico'sunu 3-0'la geçen Juventus, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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Hakemin maçı bitiren düdüğüyle birlikte Allianz Stadı'nda müthiş bir sevinç vardı.
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Sevinç gözyaşlarının aktığı gecede Juventuslu futbolcular ve taraftarlar turu doyasıya kutladı.
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Ronaldo'dan olay hareket!
Öte yandan Ronaldo, ilk maçta gelen ikinci golün sonrasında yaptığı sevinçle gündeme oturan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'ye aynı şekilde karşılık verdi.
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Arjantinli teknik adam, 2-0 kazandıkları maçta gelen gol sonrası cinsel organını göstererek olay bir sevinç yaşamıştı.
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Kameralara yansımasının ve tepki çekmesinin ardından özür dilemiş, Juventus cephesini gözeterek yapmadığını belirtmişti.
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Ronaldo ise turu getiren golünün ardından cinsel organını göstererek aynı şekilde sevindi.
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Portekizli futbolcunun bu hareketi, Simeone'ye yanıt olarak yorumlanırken; Ronaldo'nun ceza alıp almayacağı bilinmiyor...