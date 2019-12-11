Geceye damga vurdu! İlk kez...

Şampiyonlar Lig E Grubu 6. hafta maçında İtalyan ekibi Napoli, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta sahasında Belçika temsilcisi Genk'i konuk etti.
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Karşılaşma öncesinde Napoli grupta, 10 puanlı lider Liverpool'un bir puan gerisinde 2. sırada yer alırken, galibiyeti bulunmayan Genk 1 puanı bulunuyordu.
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İtalyan ekibinde sezon başından Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas yedekler arasında yer aldı.
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San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.
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Napoli kritik maça çok hızlı başladı ve henüz 3. dakikada Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 öne geçti.
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26. dakikada Milik bir kez daha sahneye çıktı ve kritik maçta takımının rahatlatarak skoru 2-0'a getirdi.
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Dakikalar 36'yı gösterdiğinde ise Napoli'den Callejón kaleci Vandevoordt'un müdahalesiyle yerde kalınca Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
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38. dakikada penaltı atışında topun başına maçın adamı Milik geçti. 25 yaşındaki futbolcu topu bir kez daha Genk ağlarına göndererek farkı 3'e çıkardı.
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İlk yarısı Napoli'nin 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın 2. yarısında Cüneyt Çakır 74. dakikada De Norre'un ceza sahasında elle müdahalesini tespit edince bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
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75. dakikada penaltı atışını kullanan Mertens panenka vuruşuyla skoru 4-0 getiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli maçtan galip ayrılarak, puanını 12'ye yükseltti ve adını son 16 turuna yazdırdı.
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Genk karşısında hat-trick yapan Arkadiusz Milik, Napoli tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.
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Bu sonuç Napoli'deki geleceği tartışılan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi de nefes aldımşı oldu.
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Maçın hakemi Cüneyt Çakır başarılı yönetimiyle dikkat çekti.