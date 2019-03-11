Gecenin skandalı! İzleyenler şoke oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGecenin skandalı! İzleyenler şoke oldu...
GeriFutbol Gecenin skandalı! İzleyenler şoke oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Reuters - AFP
11 Mart 2019 - 07:37,

Gecenin skandalı! İzleyenler şoke oldu...

İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Real Madrid, Valladoli deplasmanındaydı. Maçta yaşanan skandal, hafızalara kazınacak türdendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

İşte detaylar...

2/16

Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve diğer kulvarlarda da havlu atan Real Madrid'in, Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid karşısında rahat 3 puan alması bekleniyordu.

3/16

Bu galibiyete rahatça ulaşan Madrid temsilcisi 4-1'lik bir galibiyet elde ederken, maçtaki bir olay hafızalara kazınacak türdendi...

4/16

Dakikalar 14'ü gösterirken, maçın hakemi Gil Manzano tartışmalı bir pozisyonu izlemek üzere VAR'a gitme kararı aldı.

5/16

Bu esnada yayıncı kuruluş, VAR odasına canlı olarak bağlandı ve skandal burada yaşandı.

6/16

VAR odasının görüntüsü ekrana yansıyınca, odada kimsenin bulunmadığı görüldü. Olay adeta şok etkisi yarattı.

7/16

Real Madrid, çok rahat götürdüğü maçı 4-1 kazanırken, Valladolid 12. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

8/16

Enes Ünal Valladolid'de 86. dakikada oyuna dahil edildi ve istediği süreyi alamadı.

9/16

Brezilyalı efsane Ronaldo, maçı Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yan yana izledi. Ronaldo Valladolid Kulübü'nün yüzde 51 hissesini satın almıştı.

10/16

Kovulmanın eşiğinde olan Real Madrid'in çaılştırıcısı Santiago Solari, stresli bir maç yaşadı.

11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Karius'a: "Futbolcu olmak için fazla yakışıklı"

Gecenin skandalı! İzleyenler şoke oldu...

Fatih Terim 11'ini belirledi! Yıldız isim dönüyor...

Vodafone Park'ta gözler onun üzerindeydi! Sevgilisini yalnız bırakmadı