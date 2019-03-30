Gecenin maçında Süper Lig yıldızları kapıştı! Çakır düdük çaldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Gecenin maçında Süper Lig yıldızları kapıştı! Çakır düdük çaldı...
Suudi Arabistan'da Pro Lig'in zirve yarışında Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Büyük ilgi gören mücadelede Süper Lig'in eski yıldızları kapıştı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/9
Cüneyt Çakır'ın yönettiği, Suudi Arabistan Pro Lig'in zirve yarışındaki önemli karşılaşmasında lider Al Hilal'i 3-2 ile geçen Al Nassr, zirveye oturdu.
2/9
Riyad'da 57 bin 716 kişinin seyrettiği mücadele büyük coşkuya tanık oldu.
3/9
Suudi Arabistan'da son yıllarda futbola olan ilgi, stadyumları dolduruyor...
4/9
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Lig'in zirve yarışındaki önemli karşılaşması olan Al Hilal - Al Nassr maçını yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak Ali Palabıyık görev aldı. Dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.
5/9
King Fahd International Stadyum'da oynanan maçta 5 gol bir de kırmızı kart çıktı.
6/9
Lider Al Hilal ile ikinci sıradaki Al Nassr arasında büyük çekişmeye sahne olan mücadele ilk 46. dakikada Abderazak Hamdallah geldi ve Al Nassr öne geçti. Lider ise cevabı 53. dakikada Ali Albulayhi ile vererek skoru eşitledi. Mücadelenin 67. dakikasında ise Mohammed Kanoo ikinci sarı kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
7/9
Al Nassr 10 kişi kalan rakibi karşısında Bruno Uvini ile 77. dakikada bir kez daha önce geçti. Mücadeleden kopmayan Al Hilal hemen 79. dakikada Salem Al Dawsari ile skoru bir kez daha eşitledi. Mücadelenin 90+7. dakikasında sahneye çıkan Bruno Uvini kendisinin 2 takımının 3. golünü atarak, maçın skorunu belirledi.
8/9
Mücadelen 3-2 galip ayrılan Al Nassr 58 puanla zirveye çıktı. Al Hilal 57 puanla 2. sıraya düştü.