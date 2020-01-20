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Futbol
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 14:51, /

Gece kulübü çıkışında darp iddiası! 05:30'da Lemina ve Ömer Bayram...

Galatasaray forması giyen Mario Lemina ve Ömer Bayram ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Bayram ve Mario Lemina'nın olaylı gecesi...

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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Galatasaraylı Mario Lemina ve Ömer Bayram için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Bayram'dan şikayetçi olduğunu söylediler.

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Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz'ın da olduğunu söyledi. 

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Görüntülerin yer aldığı makinanın hala kayıp olduğu iddia ediliyor...

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Lemina ve Ömer Bayram için gazeteciye gasp ve darp iddiası

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