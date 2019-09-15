Şok skorun ardından olay yaratacak sözler! 'Rüyasında göremeyeceği...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avcı riski çok erken aldı - Güntekin Onay (Hürriyet)
Henüz 5 dakika dolmuşken Vida’nın çifte hatası ile gelen kırmızı kart ve penaltı Beşiktaş’ın tüm planlarını ve oyun kurgusunu altüst etti. Elneny’nin stoper pozisyonuna geçmesi orta alandan bir kişi eksilmesine neden oldu. 10 kişiyle pas yaparak rakip ceza sahasına gitmek hiç kolay değil. Üstelik Güven gibi top tutma, saklama ve servis yapma gibi özellikleri olmayan bir santrfor ile...
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Güven genç bir oyuncu. Gelecek yıllar için umut vaad ediyor. Ancak hangi performans kriteriyle Beşiktaş ve Milli Takım’da ilk 11’de oynuyor? Bu soru cevabını bulmalı. Bir santrfor gol bulamayabilir ancak takımla birleşme ve yardımlaşma konusunda bu kadar eksik kalınmaz. Umut Nayır, Güven’in bu performansıyla çok daha fazla süre almayı hak ediyor.
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Karius ve direkler, Gazişehirli oyuncuların aceleci vuruşları farkın artmasını önledi. Açıkçası devre sonunda soyunma odasına 1-0 yenik giden Beşiktaş için söylenecek tek olumlu şey, şanslı olmasıydı. Siyah-beyazlıların eksik kaldığı ve göze çarpan eksikliklerinden biri rakip ceza alanı içinde atak sonlandırırken yeterli sayısal çoğunluğu sağlayamaması. Köşe vuruşlarında dahi ceza sahasına sadece 3 kişi gidiyor.
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SAVUNMA FELAKET
Hücumda bu kadar yetersiz ve eksik görünen Beşiktaş, savunmada da felaket bir performans ortaya koydu. Abdullah Avcı, 10 kişi kalan takımların klasik dizilişi olan 4-4-1 yerine, orta sahadan 1 kişi eksiltip öndeki 3’lüyü bozmadan 4-1-1-3 gibi bir formasyon ile savunma zaafiyeti yaşadı.
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10 kişi de kalınsa savunma güvenliğinden vazgeçmeden oyunu tutup son 30 dakika risk alınabilirdi. Avcı öndeki 3’lüden birini çıkartıp oyuna orijinal bir stoper almış olsa hem orta saha kurgusunu değiştirmemiş olurdu. Hem de savunmada bu kadar açık vermezdi. Diğer seçenek ise Gökhan Gönül’ü stopere çekip oyuna Douglas’ı sokmaktı. Gazişehir’in farkı arttıracağı çok açık bir şekilde görünüyordu. Nitekim öyle oldu.
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Beşiktaş açısından dün tek kazanım 9 kişiyle 3-0 geriye düşmüş olmasına rağmen vazgeçmemesi. Nkoudou ile 3-3’ü de bulabilirdi. Boyd ve Umut’un oyuna girmesi olumlu etki yaptı. Ancak iyi bir başlangıç yapma fırsatı veren kolay fikstüre rağmen 4 maçta alınan 4 puan gerçeği ile de yüzleşmek şart. Üstelik henüz Avrupa Ligi maçları başlamamışken.
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Avcı kulübede miydi? - Kenan Başaran (Hürriyet)
YENİ oyun düzenini oturtamamış, golsüz devam eden maçta veya geriye düştüğünde pozisyon dahi üretmekte zorlanan Beşiktaş iç in Gaziantep’te olabilecek en kötü senaryo yaşandı. 6. dakikada hem 10 kişi kaldı, hem de penaltıdan 1-0 geriye düştü. Artık mucizler lazımdı. Ve mucize gerçekleşti: Beşiktaş, 6-0 geride kapatabileceği devreyi 1-0 kapattı. Futbol ilahları siyah beyaz giyinmiş olmalıydı! Bu arada Vida kararı doğru olan Meler’in Diarra’yı da atması lazımdı.
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Gazişehir, sanki 11 kişiymiş gibi topu vermeyen ve yeni sistemin gereği olarak pasla çıkmaya çalışan Beşiktaş karşısında rüyasında göremeyeceği derin boşluklar buldu. 2 top direkten döndü, 3 net pozisyonda da mutlak goller kaçtı.
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Vida atılınca Avcı, Elneny’yi savunmaya çekti. 4-4-1’in son adamı Güven, etkisiz futboluyla takımı 9 kişi gösterdi. Avcı’nın devreyi beklemeden onu çıkartıp orta alanı güçlendirmesi lazımdı. ‘4-5-0’ ile Gazişehir’e daha az şans verirdi.
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Avcı, ikinci devreye de Güven ile başladı. Demek ki saha kenarından oyun başka görünüyor. Ama şurası muhakkak ki hocalar değişse de oyuncular değişse de Beşiktaşlı futbolcuların taç atışlarındaki davranışları değişmiyor! Sanki top denize düşmüş gibi ağır davranıyor, çoraplarını falan düzeltiyorlar.
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2 TAÇ, 2 GOL VE 1 KIRMIZI
Birinci gol de (bu arada taç hatalı kullanıldı), ikincisi de taç atışından başlayan pozisyonlarla oluştu. Bir de kırmızıya neden oldu.
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Avcı’nın 66’daki Atiba-Boyd hamlesi gecikmiş hamlelerdi. Hele ki Atiba... Avcı, rakibe ve oyuna göre sistemde revizyonlar yapacağını söylemişti. Dün koşullar bunu şart koşsa da ortaya stratejik bir akıl koyduğu söylenemez. İlk devre takımının düştüğü perişan hale rağmen ikinci devreye değişim yapmadan başlaması anlaşılır değildi.
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Beşiktaş, 10 kişi kaldığı için yenilebilir ama bu kadar sefil hallere düşemez. Bu takımın mazisinde Kadıköy’de kalecisiz Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği yazıyor. Oysa dün köksüz; ilk kez Süper Lig görmüş bir takıma karşı 10 kişi kaldı ve tarihi bir hezimetten kurtuldu. Çünkü Avcı’nın B planı yoktu. Oysa değil A, B planı, C ve D planlarına da sahip olmalı Beşiktaş’ı başarıya taşımak istiyorsa...
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Ben 3-0’dan sonra atılan iki gole bakmıyorum. Ben, 80 dakika boyunca gözümü her açtığımda Beşiktaş kalesinde gördüğüm pozisyonlara bakıyorum. Dün asıl eksiklik sahada değil, kulübedeydi. Zira ben orada gerçek manada Avcı’yı göremedim...
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TAÇ DEYİP GEÇMEYİN SAYIN CENGİZ!
Mustafa Cengiz, Beşiktaş’ın geçen sezonki derbideki taç hatasını dillendirmesini küçümsüyor. Bakın dün Gazişehir’in hatalı taç atışı sonrası Vida atıldı ve Beşiktaş penaltıdan golü yedi. Ve maçın tüm senaryosu değişti. Atış tekrarlansa belki aynı sonuç oluşmayabilirdi. Taçların da ‘kelebek etkisi’ vardır.
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"Eşit şartlarda bir müsabaka olmadı"
Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu maçın senaryosunu yazsan, çizsen, nasıl anlatayım onu bilmiyorum" dedi.