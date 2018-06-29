Gazi Koşusu'nu kim kazanacak! İşte o isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 24
92. kez startı verilecek ve sezonun en iyi atının belli olacağı yarış öncesi nefesler tutuldu. Peki, Gazi Koşusu'nda birinciliğe kim yakın. İşte o isim...
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 24
Hürriyet At Yarış editörü ve Spor Arena yorumcularından Barış Düşmez, dev yarışı değerlendirirken Gazi Koşusu'nda şampiyonluğa ulaşıp, tarihe geçecek atı açıkladı... Gelin o flaş yorumlara hep birlikte bakalım...
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 24
1) AVUKAT - SADETTİN BOYRAZ - Bugünkü jokeyi Sadettin Boyraz idaresinde kazandığı son koşu ile Gazi koşusunda "Ben de varım" diyen 1 numaralı Avukat, kendisine çok inanan jokeyi idaresinde sürpriz.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 24
2) CANKILIÇ - ERHAN YAVUZ - İstanbul’da start aldığı 11 yarışında sadece maiden kazanabildi. 92. Gazi Koşusu’nda tabelada kendine yer kapmaya çalışacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 24
3) CİVANIM - GÖKHAN KOCAKAYA - Bugüne kadar çim pistte start aldığı 11 yarışın 10’unda birincilik mücadelesinin içerisinde yer alan Civanım, tabeladan düşmedi. Jokey Gökhan Kocakaya’nın 4 isim arasından tercihini bu isimden yana kullandığının belirtelim. Kısa sprintini sonlara saklayabilmesi durumunda birincilik mücadelesine ortak olacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 24
4) DISTANT SHINING - GÖKHAN GÖKÇE - Son koşusu dışında İstanbul’da parlak bir yarışa imza atmadı. Son koşusundaki grup ise buranın altında kalitedeydi. Tabeladan iyi bir yer kapmaya çalışacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 24
5) FIRE AND SMOKE - TOLGA YILDIZ - Maiden ve Handikap 15 dışında yarış kazanmadı! Ekürileri Urla Fırtınası ile Run For Derya’nın iyi bir sonuç alması için yardımcı olacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 24
6) GANANDO SOLO - FURKAN YÜKSEL - Son koşusunda yarışın yavaş gitmesinden dolayı sonlarda beklenen sprintini gerçekleştiremedi. O yarışın dışında İstanbul çiminde geride bıraktığı son 4 yarışından 1’ini kazanırken, diğerlerinden ikincilik çıkardı. Yarışın yüksek tempolara çıkması durumunda sonlardaki sprintiyle birincilik mücadelesine ortak olabilir.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 24
7) HEP BERABER - AHMET ÇELİK - Koşuya katılacak atlar arasında G1 yarış kazanma başarısı gösteren 2 isimden biri. Son 3 sene bu koşuyu kazanma başarısı gösteren jokey Ahmet Çelik olacak üzerinde. Ahmet Çelik üst üste 4 kez Gazi Koşusunu kazanan ilk jokey olmak istiyor. Bu motivasyonla binecektir. Koşunun favorileri arasında görüyorum.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 24
8) KATMA DEĞER - MEHMET KAYA - Erkek Tay Deneme dışında İstanbul çimindeki yarışı oldukça başarılı. Son koşularında mesafe uzadıkça daha iyi koşacağını gözler önüne serdi. Ekürisi Kobra’nın desteğiyle sürprizi gerçekleştirebilir.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 24
9) KEREMİTO - ÖZCAN YILDIRIM - Ankara’daki son yarışında açık yarışı kazanarak 92. Gazi Koşusu’nda şanslı olacağını gösterdi. Süratli giden her yarışında söz sahibi olacaktır. Tek handikapı İstanbul’da ilk kez start alacak olması. Trafik problemi yaşamadığı takdirde sonlarda adını duyacağımız isimler arasındadır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 24
10) KOBRA - HIŞMAN ÇİZİK - Ekürisi Katma Değer’in daha şanslı olacağı bir koşu. Ekürisinin en iyi sonucu alması için yardımcı olacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 24
11) MEKİSKİR - MUSTAFA TARHAN - Son yarışında starttan çıkmadığı için Ankara Komiserler Kurulu tarafından yeterince eğitilinceye kadar en az 30 gün olmak üzere koşulara katılması yasaklanmıştı. İlgilileri bunun ardından mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldı ve 92. Gazi Koşusu’nda olacaklar. Starttan iyi çıkması durumunda bombayı patlatabilir.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 24
12) MISTER GÖRKEM - UĞUR POLAT -Çime çıktıktan sonra sınıf atladı. Bugünkü jokeyi idaresinde İstanbul’da start aldığı 2 yarışında da geçilmedi. 92. Gazi Koşusu’nu kazanmaya aday isimler arasında başta gelenlerden.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 24
13) RHYTHM DIVINE - HALİS KARATAŞ - Jokey Halis Karataş’ın 4 isim arasından tercihini kullandığını paylaşalım. Halis Karataş ile ilk buluşmasında yarış içinde yaşadıklarına ve dört dörtlük sahada olmamasına rağmen ikinciliği ile göz doldurdu. Bu kez o yarışına oranla sahaya hem çok daha iyi duruma çıkacak hem de Halis Karataş atı daha iyi tanıyacak! 92. Gazi Koşusu’nu kazanacak isimler arasında yer alıyor.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 24
14) RUN AND WIN - AYHAN KURŞUN - Sait Akson koşusundaki yarışıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yarış içerisinde oldukça kolay gidiyor. Jokeyi Ayhan Kurşun koşunun favorilerinden Hep Beraber’den indirildiği için ekstra motive ile bu ata binecektir. Şanslı isimler arasında.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 24
15) SHARPA - SELİM KAYA - Ankara’daki son koşusunda yarıştan 4 gün önce 1400 metre iş yapmasına ve koşu içinde nalını düşürmesine rağmen harika koşmuştu. Selim Kaya’nın, koşuya katılacak 5 isim arasından tercihini yaptığı Sharpa favoriler arasında.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 24
16) SUPERSTAR - KADİR TOKAÇOĞLU - Geride bıraktığı 9 yarışında Maiden ve Handikap 15 dışında hiç yarış kazanmadı! Bu gruba gücünün yeteceğini düşünmüyorum.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 24
17) URLA FIRTINASI - DENİZ YILDIZ - Ne zaman nasıl koşacağını kestirmekte zorlandığımız bir isim. Fire And Smoke ile beraber ekürisi Run For Derya’ya yardımcı olacaktır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 24
18) VANCOUVER - MUSTAFA ÇİÇEK - Koşuya katılacak atlar arasında en az start alan isim. Çok fazla yıpranmadan 92. Gazi Koşusu’na geliyor. Sürpriz yapabilir.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 24
19) GRAYAMAZON - MÜSLÜM ÇELİK - Dişi Tay Deneme ve Kısrak koşularında tabelanın içinde yer aldı. Erkek isimler arasında şansının azaldığı kanaatindeyim. Formda jokeyi idaresinde çok sürpriz.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 24
20) PERİ LİNA - AKIN SÖZEN - İstanbul çiminde çıktığı 3 yarışından 2’sini kazanırken, diğerinden ikinci ayrıldı. 2100 metre mesafede kazandığı G1 Kısrak koşusunda hiç zorlanmadı. Koşuya katılacak dişi atlar arasında en şanslı olanlardandır.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 24
21) RUN FOR DERYA - BARIŞ KURDU - Bu koşunun provalarının yapıldığı İstanbul’daki son 3 yarışında kendisinden beklenenin çok altında mücadelelere imza attı. 2 eküri desteğiyle sürpriz.
Barış DÜŞMEZ / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 24
Koşunun en şanslı ismi bana göre Sharpa... Mister Görkem ağır rakibi... Rhythm Dıvıne ve Hep Beraber ile bu koşuya bahis oynayanlar kuponlarını rahatlıkla doldurabilir.