Gary Medel Türkiye'ye rekorla gelmiş

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Arena Plus’ın araştırması ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yıldızı Medel'in ilginç istatistiği!
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İşte Spor Arena Plus’ın o araştırmasından çıkan sonuç:
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Sezon başı Beşiktaş’a gelen Medel, daha önceki kariyerinde tam 15 kez oyundan ihraç edildi. Kariyerinin tamamı Türkiye’de geçen futbolcular arasında ise rekor Emre Aşık’ta (14). Beşiktaş’ın sezon başında Inter’den transfer ettiği Gary Medel’in, Türkiye’de forma giyen futbolcular arasında en çok kırmızı kart gören isim olduğu ortaya çıktı. Spor Arena Plus’ın nisan sayısında Adil Demirçubuk’un yaptığı araştırmaya göre, kariyerinde daha önce U.Catolica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City ve Inter’de oynayan Şilili futbolcu, 15 kez oyundan ihraç edilirken, 105 sarı kart gördü. Medel, Beşiktaş’ta da 8 defa sarı kart gördü ve bu yüzden 2 kez cezalı duruma düştü. Medel, 2012-13 sezonunda Sevilla’da tam 4 kez oyundan ihraç edildi.
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Emre Aşık 14, Ali Turan 12
Kariyerinin tamamı Türkiye’de geçen futbolcular arasında en çok kırmızı kart gören isim Emre Aşık (14). Üç büyüklerde forma giyen nadir isimlerden biri olan Emre, 125 defa da sarı kart gördü. Emre’yi, halen A.Konyaspor’da oynayan Ali Turan takip ediyor (12). Futbolu bırakan İbrahim Toraman, Ercan Koloğlu ve Sedat Bayrak 10’ar, Kadri Sancak ve Cenk İşler ise 9’ar kırmızı kart cezası aldı.
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‘Sarı’da Hürriyet Gücer
Türkiye’nin en çok sarı kart gören futbolcusu ise, halen Eskişehirspor’da oynayan Hürriyet Gücer. 168 sarı kartı bulunan Hürriyet’i, Adana Demirsporlu Yiğit İncedemir (142) ve A.Konyasporlu Ali Turan (128) izliyor. Spor Arena Plus’ta ayrıca, “3600 kadın futbolcu bir Messi etmiyor” ve “Kırılamayan rekorlar” gibi araştırmalar da yer alıyor.
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCULARI br>Garry Medel 15Emre Aşık 14Ali Turan 12Ercan Koloğlu 10İbrahim Toraman 10Sedat Bayrak 10Kadri Sancak 9Cenk İşler 9