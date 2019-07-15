Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGarry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."
GeriFutbol Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: fenerbahce.org
15 Temmuz 2019 - 15:28,

Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, Galatasaraylı taraftarların tepkisinden korkmuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Geçtiğimiz gün Ülker Stadı'nı gezerek buradaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı epey keyifli.

2

Hollanda basınında Voetbal International'a konuşan Garry Rodrigues, olası tepkilerden çekinmediğini ve yaptığının çılgınca bir şey olmadığını ifade etti.

3

Rodrigues transferi ile ilgili şu sözleri sarf etti:

4

G.SARAY'A BÜYÜK SAYGIM VAR

"Galatasaray'da iyi zamanlarım oldu. Kulübe ve taraftarlara büyük saygım var. Fenerbahçe bana büyük ilgi gösterdi"

5

İki senelik sözleşmeme varken beni tekrar Avrupa'ya döndürdü. Süper Lig güçlü bir arena. Henüz birkaç gündür buradayım ama insanlar burada oluşumdan dolayı mutluluklarını gösteriyorlar.

6

Şehrin geri kalanı ne düşünüyor bilmiyorum. Henüz dışarı çıkmadım. Fiziksel testlerle ve idmanlar meşguldüm.

7

"Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye gitmek çılgınca bir şey değil. İstanbul benim ikinci evim. Fenerbahçe'ye bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

8

Herkes geçen senenin büyük sıkıntılarla geçtiğini söylüyor. Takımda birçok iyi oyuncu var.

9

Max Kruse ve Vedat Muriqi geldi. Diğer takviyeler de takıma katılacak. Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmeyi bekliyorum.

10

Al-Ittihad'da teknik direktörün kendisini takımda istemediğini dile getiren Yeşil Burun Adalı oyuncu, Fenerbahçe vasıtasıyla Türkiye'ye dönmekten dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi.

11

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Garry Rodrigues'ten Galatasaray açıklaması: "Şehrin geri kalanı ne der..."
Barcelona'dan flaş Arda Turan hamlesi
Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!
Fenerbahçe'nin rekor bedelle sattığı 17 futbolcu