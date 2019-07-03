Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Garry Rodrigues bombası! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...
Transfer döneminde takımlar kadrolarını yeni sezon için güçlendirmek için çabalarken flaş gelişmeler de yaşanıyor.
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Uzun süredir Fenerbahçe'nin rotasında olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'te önemli adımlar atıldı.
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Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray’ın devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a sattığı Hollandalı oyuncu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiraladı. Rodrigues’in bugün-yarın açıklanması bekleniyor.
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Fenerbahçe, Al İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı.
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Suudi Arabistan ekibinin yüksek maaş ve FIFA ile olan sıkıntılar nedeniyle 28 yaşındaki sol kanat da dahil olmak üzere 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararının ardından devreye giren sarılacivertliler istediğini aldı.
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AI İttihad'dan yılda 4.2 milyon Euro kazanan Hollandalı oyuncu, iki yıllığına kiralandı. Oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Galatasaray, Rodrigues'in satışından 10 milyon 250 bin dolar bonservis kazanmıştı.
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YILLIK ÜCRET 2 MİLYON EURO
Bu arada oyuncunun Fenerbahçe'de yılda 2 milyon Euro kazanacağı gelen bilgiler arasında.
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İSTATİSTİKLERİYLE YANAL'I ETKİLEDİ
Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal'ın skor üretebilen kanat forvet anlayışına uyduğu için Garry Rodrigues transferinde ısrarcı oldu.
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G.Saray'daki ilk sezonunda sadece 1 gol ve 1 asist üretebilen Hollandalı oyuncu, ikinci sezonda ise 9 gol ve 10 asistle takıma katkı verdi.
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Geçen sezon devre arasında ayrılana kadar da 3 golle dikkat çekti. Rodrigues ayrıca ilk sezonunda 1.2 kilit pasta kalırken, ikinci sezonunda 2.2, bu sezon ise 1.8 kilit pasla oynadı
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Fenerbahçe'nin transferdeki diğer gözdesi Luiz Gustavo'yu tanıyalım...