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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23 Nisan 2019 - 16:46,

Game of Thrones karakterleri olimpiyat sporcusu olursa

Dünyayı kasıp kavuran dizi Game of Thrones, (Taht oyunları) iki yıllık aranın ardından 8. ve son sezonuyla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

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Sosyal medyada her gün diziye ilişkin birbirinden farklı paylaşımlar yapılırken, bir dizi hayranı ise "Westeros'ta (Dizide karakterlerin yaşadığı dünya) Olimpiyat Oyunları düzenlense kim hangi branşta yer alır?" diye düşünmüş ve karakterlerin fotomontajlarını hazırlamış.

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İşte 1. Westeros Yaz Olimpiyatlarından ilk görüntüler...

3/27Daenerys Targaryen

Daenerys Targaryen

4/27Petyr Littlefinger Baelish

Petyr 'Littlefinger' Baelish

5/27Brienne of Tarth

Brienne of Tarth

6/27Jaime Lannister

Jaime Lannister

7/27Tyrion Lannister

Tyrion Lannister

8/27Samwell Tarly

Samwell Tarly

9/27Theon Greyjoy - Yara Greyjoy

Theon Greyjoy - Yara Greyjoy

10/27Night King

Night King

11/27Jon Snow

Jon Snow

12/27Bran Stark

Bran Stark

13/27Arya Stark

Arya Stark

14/27Cersei Lannister

Cersei Lannister

15/27Tormund Giantsbane

Tormund Giantsbane

16/27Sansa Stark

Sansa Stark

17/27Lord Varys

Lord Varys

18/27Bronn

Bronn

19/27Euron Greyjoy

Euron Greyjoy

20/27Melisandre - The Red Witch

Melisandre - The Red Witch

21/27Sandor The Hound Clegane

Sandor 'The Hound' Clegane

22/27Davos Seaworth

Davos Seaworth

23/27Jorah Mormont

Jorah Mormont

24/27Missandei

Missandei

25/27Daario Naharis

Daario Naharis

26/27Podrick Payne

Podrick Payne

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