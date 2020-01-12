Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın gönlünü kaptırdığı kişi Melis Akdeniz...

Galatasaray'da yıldızını parlatan ve taraftarların çok şeyler beklediği Taylan Antalyalı'nın gönlünü kaptırdığı kişi ortaya çıktı...Galatasaray'da bu sezon kötü geçen ilk yarının ardından sarı kırmızılı taraftarları sevindiren bir gelişme vardı. O da Taylan Antalyalı'nın gösterdiği performans...İlk devrenin son haftalarında forma şansı bulan ve özellikle Antalyaspor maçındaki gösterdiği performansla alkış alan Taylan, sezonun ikinci yarısı için de 'hazırım' mesajı vermişti.Taraftarın gönlünü kazanan, Fatih Terim'in de gözüne giren Taylan Antalyalı'nın sezonun ikinci yarısında daha çok forma giymesi bekleniyor. Taylan Antalyalı, taraftarın gönlünü kazandı ancak onun da gönlünde biri var: Melis Akdeniz... Taylan, sevgilisi ile olan fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmaya başladı bile...Yakın arkadaşı İrfan Can Kahveci ile gittikleri tatilde de paylaşımda bulunan Taylan, uzun zamandır sevgilisi Melis ile birliktelik yaşıyor.Melis de Taylan'ı Galatasaray maçlarında hiç yalnız bırakmıyor ve sürekli destek veriyor.İşte karşınızda Taylan - Melis çifti...