Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamalarına bu şarkılarla çıktı
Şampiyonluk kutlaması için dün Türk Telekom Stadı’nda taraftarıyla buluşan Galatasaray görkemli bir kutlamayla 22. kupasını havaya kaldırdı. Sarı- Kırmızılı oyuncular 22. şampiyonluk için özel hazırlanan üstü açık otobüsle Florya’dan hareket edip stada ulaştı. İşte futbolcuların ve teknik ekibin tercih ettiği şarkılar:
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1/28
Saatler 19.05’i gösterirken kutlamalar başladı. Tribünler; Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın ve İrem Derici şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Ardından kulüp çalışanları ve sonrasında da oyuncular sahneye çağrıldı.
2/28
Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta
3/28
Fatih Terim: Adanmış Hayatların Umudu, Şampiyonlar Ligi Müziği
4/28
İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya
5/28
Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı
6/28
Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma
7/28
Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours
8/28
Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin
9/28
Marcao: Nipsey Hussle - Rap Niggas
10/28
Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya
11/28
Henry Onyekuru: Soft - Money
12/28
Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize
13/28
Semih Kaya: Çav Bella (Bella Ciao)
14/28
Hasan Şaş: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
15/28
Yunus Akgün: Avrupa’nın kralı olduk
16/28
Mariano: Grupo Revelçao: Ta Escrito
17/28
Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa