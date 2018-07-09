Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, tarzına düşkün
Galatasaray'ın resmi olarak açıkladığı yeni transferi Henry Onyekuru, giyim tarzıyla öne çıkıyor. İşte Nijeryalı ile ile ilgili pek bilinmeyenler...
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Skor, Foto: Instagram
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Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği 21 yaşındaki yıldız Henry Onyekuru kendine has giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. İnstagram'da 30 bin takipçisi bulunan genç oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Skor, Foto: Instagram
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Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor.
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Henry, altyapı eğitimini Katar Doha'daki Aspire Academy'de aldı. Burada modern bir eğitim alan Henry, akademinin anlaşmalı olduğu takımlardan KAS Eupen'e gitti.
Skor, Foto: Instagram
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Henry Onyekuru 2015/16 sezonunda Belçika ekibi KAS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.
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Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu, Britanya'dan çalışma izni alamadığı için Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.
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Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.
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Henry Onyekuru, müthiş sprint hızı, aniden hızlanabilmesi ve dripling sırasındaki dengesiyle büyük fark yaratıyor. Çok çevik olması nedeniyle ceza sahasına rahat girebilen Henry, karşı karşıya pozisyonlarda beklentilerin ve yaşının üstünde bir bitirici. Ayrıca, ceza sahası dışından şutları da tehlikeli...
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Henry'nin oyunundaki zayıf nokta savunması ve fiziksel özellikleri. Henüz 21 yaşında olduğunu düşünürsek, dayanıklılığı ve fizik gücü çok düşük. Hızı nedeniyle rakipler durduramayınca faul yapmaya başlıyor. Fauller sertleştikçe Henry sakatlığa daha açık hale geliyor.
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Henry, diz iç bağ yırtığı nedeniyle 23 Aralık 2017'den bu yana sahalardan uzak. Eğer sezonun tamamını ilk yarıdaki gibi oynayabilseydi, Everton'da bile kalmayıp daha yüksek bir kulübe transfer olabilirdi. Ligin ilk yarısında 9 gol atan Henry, muhtemelen sezonu 20 gol civarında bitirecekti.
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Henry, sakatlığı sonrası önemli bir ameliyat geçirdi. Anderlecht'in 29 Aralık 2017'deki açıklamasında Onyekuru'nun 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ve ardından sahalara döneceği belirtilmişti.
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Henry, şayet sakatlanmasaydı Nijerya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecekti. Zira, Nijerya'nın gelecekteki en büyük oyuncularından biri olarak tanımlanıyor.