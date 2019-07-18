Galatasaray'Ä±n yeni transferi iÃ§in ilginÃ§ iddia! 'SoÄŸuk havada futbol oynayamÄ±yor'

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
YENÄ°BÄ°RÄ°Åž
Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.
SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.
Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦
yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!
Galatasaray'Ä±n yeni transferi için ilginç iddia! 'SoÄŸuk havada futbol oynayamÄ±yor'
Galatasaray, gelecek sezonun ÅŸampiyon kadrosunu kurmak iÃ§in giriÅŸimlerini tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken kadroya katÄ±lan son isim Jean Michael Seri oldu.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyu 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±. Jean Michael Seri ile 2.5 milyon Euroâ€™ya anlaÅŸan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, Fulhamâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi de arttÄ±rdÄ±.
2
SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 1 yÄ±llÄ±k kiralama adÄ±na Fulhamâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± teklifi 1.5 milyon eurodan 1.7 milyon Euroâ€™ya yÃ¼kseltti.
3
Seriâ€™nin Galatasarayâ€™da forma giymek istemesi ve â€˜bu transferi bitirinâ€™ ÅŸeklinde kulÃ¼bÃ¼ne mesajÄ± etkili oldu.Â
4
Galatasarayâ€™Ä±n Åžampiyonlar Liginde mÃ¼cadele edecek olmasÄ±, Seriâ€™nin de sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± tercih etmesi Fulhamâ€™Ä±n â€˜evetâ€™ demesinde Ã¶nemli rol oynadÄ±.
5
2017-2018 sezonunda Nice ile baÅŸarÄ±lÄ± bir grafik Ã§izen deneyimli orta saha, ardÄ±ndan geÃ§en sezon baÅŸÄ±nda 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dÃ¶nem Premier Ligâ€™de yer alan Fulhamâ€™Ä±n yolunu tuttu.
6
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere gÃ¶re; G.Saray'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Jean Micheal Seri'nin Ã¶nemli bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var...
7
Cildi soÄŸuk havalarda reaksiyon veren FildiÅŸili yÄ±ldÄ±zÄ±n ayaklarÄ±nda, ellerinde, kulaklarÄ±nda ve burnunda ÅŸiÅŸmeler oluyor.
8
'Chilblains' isimli bu hastalÄ±k Seri'nin kÄ±ÅŸ aylarÄ±ndaki maÃ§ ve idman performansÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor.
9
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±z futbolcunun Nice'ten Fulham'a transferi sÄ±rasÄ±nda bu konunun Ã¼zerinde durmuÅŸ ve "Seri neden soÄŸuk havalarda oynayamÄ±yor?" sorusunu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â
10
Seri'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, Nice'ten Fulham'a transferi sÄ±rasÄ±nda Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda da sÄ±k sÄ±k yer bulmuÅŸtu..
11
FildiÅŸi Sahilleri Milli TakÄ±mÄ±â€™nda da oynayan Seri, Ã¼lkesiyle 19 karÅŸÄ±laÅŸmada fileleri 2 kez havalandÄ±rdÄ±. Seri son olarak Afrika KupasÄ±â€™nda mÃ¼cadele etti.
12
28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, 2 karÅŸÄ±laÅŸmada 132 dakika sÃ¼re aldÄ±, gol ya da asist yapamadÄ±.
13
Galatasaray'Ä±n yeni transferi Seri, Ä°stanbul'a geldi... (VÄ°DEO)