Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın yeni transferi Falcao... Tam bir aile babası!
Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, gol yollarındaki ustalığının yanı sıra sansasyondan uzak özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.
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İşte Kolombiyalı golcü hakkında bilinmeyenler...
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İsmini eski Brezilyalı futbolcu Paulo Roberto Falcao’dan alan Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao Garcia Zarate, dinine bağlılığı, örnek aile yaşantısı ve mütevazı kişiliğiyle çok farklı bir yıldız. Babası gibi futbolcu olan Kolombiyalı forvetin kız kardeşleri ise profesyonel tenisçi.
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Lakabı arkadaşı taktı
“El Tigre” (Kaplan) olarak bilinen Falcao’ya bu lakabı, River Plate’in genç takımında birlikte oynadığı arkadaşı Gonzalo Luduena takmıştı.
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El Tigre (kaplan) lakablı Falcao’nun Atletico Madrid’deki imza törenine gerçek bir kaplanla çıkması damga vurmuştu.
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Eşiyle kilisede tanıştı
Dindar bir Hristiyan olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Locos por Jesus ve Campeones para Cristo gibi kilise gençlik gruplarının da lideri. Yıldız isim, şu anki eşi Lorelei Taron ile de 2004 yılında bir kilisede tanıştı.
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Falcao’nun River Plate’te top koşturduğu sırada Buenos Aires’teki bir kilisede görüp aşık olduğu Polonya asıllı Arjantinli şarkıcıdan üç kızı bulunuyor. İkili 2007 yılında dünya evine girdiğinde Taron henüz 19 yaşındaydı.
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Dinine bağlı bir yıldız
River Plate’ten eski takım arkadaşı Gonzalo Luduena, bir demecinde Falcao’nun dindarlığını “Pazar günleri izinli olmamıza rağmen hepimiz ondan kaçardık. Çünkü bizi kiliseye götürmek için odalarımıza gelirdi” sözleriyle açıklıyor.
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Falcao’nun dinine bu kadar bağlı olmasındaki en büyük etken ise annesi. Muhafazakâr bir Hristiyan olan Falcao, Atletico ile UEFA Kupası’nı kazandığı maça Jesus (İsa) yazan tişörtle çıkmıştı.
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Skandala karışmadı
Futbolcu olmasa gazetecilik yapacak olan Cim Bom’un yeni transferi, sadık bir aile babası olarak tanınıyor. Nitekim deneyimli forvetin adı, şu ana dek hiçbir skandala karışmadı.
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Avrupa’nın önde gelen takımlarında forma giymesine rağmen hep sansasyondan uzak kaldı. Kim bilir Falcao’nun bu başarısı, iyi bir aile babası olmasında saklı.
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İdolü Thierry Henry
Monaco’ya transfer olduğunda futboldaki idolünün Thierry Henry olduğunu açıklayan dünyaca ünlü santrfor, River Plate ile sözleşme imzalamadan evvel 2005 yılında Palermo Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi almaya başlamıştı. Ancak futbol nedeniyle eğitimi yarıda kaldı.