Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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SPOR ARENA ÖZEL - Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Depo Photos
21 Ocak 2019 - 08:30,
Galatasaray'ın yeni forveti Göztepe maçında sahada! İşte o isim...
Galatasaraylılar beklediği golcü transferine kavuşuyor! Galatasaraylı yöneticiler 1 ay önce el sıkıştıkları Brezilyalı golcüyü İstanbul'a getirmek için Dubai'ye gittiler.
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İşte detaylar...
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Galatasaray’ın 6-0 gibi tarihi bir skorla kazandığı Ankaragücü maçına damga vuran olaylardan biri, sarı kırmızılı taraftarların farklı galibiyete rağmen, “Transfer isteriz” diye tezahürat yapmalarıydı. Aylardır yeni santrforun yolunu gözleyen taraftarların beklediği müjdeli haber bu karşılaşmadan hemen sonra geldi...
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Alan Carvalho yüzde 99 Galatasaray’da! Brezilyalı forvet oyuncusuyla yaklaşık bir ay önce el sıkışan sarı kırmızılı yöneticiler, kulübü Guangzhou Evergrande ile de kesin olarak anlaşma sağladı.
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GALATASARAY'A GİTMEK İSTİYORUM DEDİ
Alan Carvalho ile yıllık 3.5 milyon Euro’ya anlaşan Galatasaray yöneticileri, iki haftadır Çin kulübü ile bonservis pazarlığı yapıyordu. Futbolcunun tüm alacaklarını ödeyip bonservis üzerinde yeniden hak sahibi olan Guangzhou Evergrande yönetimi, ilk önce 5 milyon Euro istese de, pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro’ya razı oldu.
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Çin kulübünün bu rakamı kabul etmesinde Alan Carvalho’nun tutumu büyük rol oynadı. Brezilyalı futbolcu hem kulüp yönetimi hem de teknik direktörü Fabio Cannavaro ile ikişer defa görüşerek, “Ben Galatasaray’a gitmek istiyorum, transferime izin verin” dedi.
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GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYABİLİR
Futbolcunun ısrarcı tutumu üzerine 3 milyon Euro’yu kabul eden Guangzhou Evergrande, Galatasaray Kulübü yetkilileriyle ödeme takvimini görüşmeye başladı. Galatasaray camiasının neredeyse 5 aydır beklediği Alan Carvalho, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçında sahada olmasa bile kadroda yer alacak. Öte yandan Alan Carvalho ile birlikte Galatasaray’daki Brezilyalı sayısı 6’ya çıkacak. Futbolculardan Maicon, Fernando, Mariano ve yeni transfer Marcao’nun yanı sıra kaleci antrenörü Claudio Taffarel de Brezilyalı...
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Transferi imzaya kalan 29 yaşındaki santrfor için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün gece Dubai'ye gitti.
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Albayrak ve Hanedar, Çin ekibi ile hazırlık kampında olan futbolcuyu getirmek ve son detayları da halletmek adına Dubai'ye uçtu.
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Guanghzou Evergrande Kulübüne de 3 milyon Euro'luk resmi teklif yapan Galatasaray, Alan Carvalho'ya kavuşacak ve Brezilyalı Göztepe maçında kadroda olacak. Brezilyalı oyuncu en geç Perşembe günü takımla antrenmana çıkacak ve görürse Göztepe maçında kadroda olacak.
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"2 forvet istiyoruz"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, 6-0'lık MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, golcü transferini beklediklerini söylemişti...