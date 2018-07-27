Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Galatasaray'ın savunmasına Alman panzeri! Resmen önerildi...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, stoper transferi bekliyor. Sarı-kırmızılılara güzel bir haber Bundesliga ekibinden geldi!
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İşte detaylar...
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Manchester City, Denayer konusunda ikna edilemeyince Höwedes’in kiralanması ciddi biçimde gündeme geldi. Schalke kabul ederse, başarılı savunmacı, Terim’in planları için doğru bir isim olacak.
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Galatasaray, yeniden kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için Manchester City’i hala ikna edebilmiş değil. İngilizler, Denayer’i kampına götürerek transferin gerçekleşme süresini daha da ileriye attı. Fatih Terim ise stoper bölgesine kesinlikle takviye istiyor.
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Ve son günlerde Galatasaray’ın, Höwedes’i kiralamak için Schalke’ye teklif yapacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerini Almanya dışında sürdürmek isteyen ve sadece stoper değil, sağ bek, sol bek olarak da görev alabilen Höwedes, Terim’in Galatasaray’ı için biçilmiş kaftan, en doğru isim olur.
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WERNBLOOM ÖNERİLDİ
Ndiaye transferi hala bitmeyince Galatasaray’a İsveçli Pontus Wernbloom teklif edildi. CSKA Moskova’da oynayan oyuncunun 32 yaşında olması nedeniyle Fatih Terim’in transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.
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TERİM'İN UMUDU GENÇ OYUNCULAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıkları sürerken, gençleri takımdan kesmedi tersine sayılarını artırdı. İsviçre kampında alt yapıdan 8 genç oyuncuya yer veren Terim, Tunus ile Atina’da oynanacak maçlar için belirlediği kadroda sayıyı 10’a çıkardı. Kampta “Gençlerle alakalı sürprizlerim olacak” diyen Terim, bu adımıyla A takımda bazı gençlere yer vereceğini de ortaya koymuş oldu.